Criador de Vídeos de Atualização Governamental para Serviço Público

Simplifique a divulgação pública e a comunicação com avatares dinâmicos de IA, tornando as atualizações governamentais complexas envolventes.

Produza um vídeo explicativo de 90 segundos para funcionários do governo detalhando os novos protocolos internos de segurança de TI. Este vídeo deve ser direcionado ao pessoal da agência que precisa de uma atualização clara e concisa sobre as mudanças técnicas, apresentado com um estilo visual profissional e direto, comunicando-se efetivamente através dos avatares de IA da HeyGen e aprimorado por legendas para acessibilidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de divulgação pública de 60 segundos para anunciar uma nova iniciativa de reciclagem em toda a cidade, voltada para o público em geral. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e acessível, utilizando os extensos modelos e cenas da HeyGen para criar uma atmosfera amigável, apoiado por geração de narração natural para ilustrar os benefícios do programa, comunicando efetivamente esta mensagem crucial de Divulgação Pública e Comunicação.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo informativo de 2 minutos explicando as recentes mudanças nas diretrizes de conformidade local da FOIA, especificamente direcionado a pequenos empresários e organizações comunitárias. O vídeo requer um estilo visual e de áudio autoritário, mas acessível, aproveitando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para entrega precisa de informações e garantindo clareza com legendas abrangentes, enquanto o redimensionamento de proporção e exportações permite uma visualização ideal em várias plataformas para este conteúdo crítico de criador de vídeos de atualização governamental.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um módulo de treinamento interno de 1 minuto para o novo software de agência governamental, destinado ao pessoal interno que precisa de um guia passo a passo. O vídeo deve adotar um estilo visual limpo, profissional e fácil de seguir, utilizando os avatares de IA da HeyGen para guiar os usuários pelo processo e aproveitando modelos e cenas para estruturar as instruções de forma eficaz, apoiando a criação dinâmica de vídeos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização Governamental

Produza rapidamente atualizações governamentais profissionais e anúncios públicos com IA, garantindo comunicação clara e consistente para sua comunidade.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece escolhendo entre modelos profissionais projetados para comunicação governamental ou comece do zero para controle criativo total com as cenas da HeyGen.
2
Step 2
Componha Sua Mensagem com IA
Insira seu roteiro e veja a IA transformar seu texto em conteúdo de vídeo envolvente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, completo com avatares de IA realistas.
3
Step 3
Refine e Marque Seu Vídeo
Aplique a marca da sua agência usando os controles de marca da HeyGen para garantir que sua mensagem esteja alinhada com as diretrizes oficiais e se destaque.
4
Step 4
Distribua Sua Atualização Amplamente
Exporte facilmente seu vídeo finalizado usando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen, pronto para divulgação pública e comunicação sem problemas em todos os seus canais desejados.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Treinamento Interno e Externo

Utilize IA para criar vídeos de treinamento atraentes que aumentem o engajamento e a retenção de informações para funcionários do governo e o público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de atualização governamental usando IA?

A HeyGen utiliza avatares avançados de IA e tecnologia de texto para vídeo para simplificar a criação de vídeos de atualização governamental. Essa capacidade técnica permite que entidades do setor público transformem roteiros em vídeos envolventes de forma eficiente para divulgação pública e comunicação.

A HeyGen pode capacitar agências governamentais em Divulgação Pública e Comunicação?

Com certeza. A HeyGen capacita agências governamentais a produzir vídeos governamentais atraentes para divulgação pública e comunicação usando modelos personalizáveis e controles de marca robustos. Isso garante uma mensagem consistente e profissional em todo o conteúdo de vídeo.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para acessibilidade e conformidade de vídeos?

A HeyGen inclui recursos técnicos integrados, como legendas automáticas e geração de narração de alta qualidade para melhorar a acessibilidade dos vídeos e auxiliar na conformidade com a FOIA. Essas ferramentas garantem que seus vídeos governamentais alcancem um público mais amplo de forma eficaz.

A HeyGen melhora a eficiência da criação de vídeos para educação e treinamento público?

Sim, a HeyGen melhora significativamente a eficiência da criação de vídeos para educação e treinamento público por meio de modelos intuitivos e recursos colaborativos. Sua interface de arrastar e soltar simplifica a produção de conteúdo de vídeo animado informativo, aprimorando a colaboração.

