Absolutamente. A HeyGen é projetada como uma plataforma poderosa de criação de vídeos, permitindo que organizações governamentais gerem de forma eficiente numerosos vídeos de treinamento de processos governamentais e filmagens de microtreinamento através de suas capacidades escaláveis de produção de vídeo com IA, completas com suporte a biblioteca de mídia e controles de marca.