Crie um vídeo explicativo de 60 segundos destinado a cidadãos em geral, detalhando o processo para solicitar um serviço governamental comum, como a renovação da carteira de motorista. O estilo visual deve ser brilhante e acessível, apresentando um avatar de IA amigável e realista que guia os espectadores passo a passo pelo processo de solicitação, complementado por uma narração clara e tranquilizadora de IA. Esta peça de comunicação pública deve demonstrar claramente como informações complexas podem ser transmitidas facilmente usando os avatares de IA da HeyGen para explicações envolventes de serviços governamentais.

