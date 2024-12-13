Crie um vídeo de anúncio público de 60 segundos projetado para informar a população sobre uma nova iniciativa do governo local. O estilo visual e de áudio deve ser tranquilizador e autoritário, apresentando um avatar de IA amigável transmitindo as mensagens principais. Utilize os avatares de IA da HeyGen e a geração de narração para articular claramente os benefícios e etapas para a participação pública, tornando informações complexas acessíveis e envolventes.

