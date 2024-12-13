Gerador de Vídeos Informativos do Governo: Crie Vídeos com IA Alinhados à Marca

Garanta mensagens consistentes e mantenha a identidade visual da sua agência usando controles avançados de Branding.

Crie um vídeo educativo de 45 segundos voltado para o público em geral, explicando uma nova iniciativa cívica. O estilo visual deve ser brilhante e acolhedor, apresentando diversos avatares de IA para apresentar informações-chave, acompanhados por uma geração de narração clara e amigável que simplifica termos complexos. Este gerador de vídeos informativos do governo permite uma Educação Pública e Divulgação eficazes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio de serviço público urgente de 30 segundos direcionado a membros de comunidades diversas sobre um alerta meteorológico iminente ou diretriz de segurança. O estilo visual deve ser conciso e chamativo, usando animação de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transmitir informações críticas, aprimorado com legendas proeminentes para máxima acessibilidade. Este Criador de Vídeos de Serviço Governamental com IA garante uma disseminação rápida e eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo profissional de 60 segundos para autoridades e funcionários do governo local, delineando novas mudanças ou atualizações de políticas internas. O estilo visual deve ser consistente e autoritário, utilizando Modelos e cenas pré-desenhados e suporte de biblioteca de mídia/estoque curada para manter uma aparência polida. Esta solução de criação de vídeos com IA apoia o desenvolvimento rápido de vídeos alinhados à marca.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 50 segundos para equipes de comunicação do governo, destacando os benefícios de um novo serviço digital para cidadãos. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e moderno, incorporando várias opções de redimensionamento e exportação de proporção para diferentes plataformas e uma geração de narração profissional para articular as vantagens. Esta ferramenta de criação de vídeos governamentais torna informações complexas digeríveis através de conteúdo envolvente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Informativos do Governo

Produza rapidamente vídeos informativos claros e impactantes do governo e anúncios de serviço público usando ferramentas com IA, garantindo precisão e acessibilidade para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore seu anúncio informativo do governo ou de serviço público. Nossa IA transformará seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente usando capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua mensagem. Esses avatares de IA dão vida às suas informações com movimentos e expressões naturais.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Aplique o branding da sua agência, incluindo logotipos e esquemas de cores, para garantir que seu vídeo seja profissional e alinhado à marca com nossos controles de Branding.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza seu vídeo com legendas geradas automaticamente para acessibilidade e, em seguida, compartilhe facilmente sua mensagem importante com o público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificando Informações Complexas do Governo

.

Esclareça políticas, regulamentos e diretrizes de saúde pública complexas através de explicações em vídeo fáceis de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode agilizar a criação de vídeos informativos do governo?

O HeyGen atua como um avançado Criador de Vídeos de Serviço Governamental com IA, permitindo que agências criem rapidamente vídeos governamentais profissionais. Com Texto-para-vídeo a partir de roteiro e criação de vídeo com IA, você pode produzir anúncios de serviço público e conteúdo educativo de forma eficiente, reduzindo significativamente os prazos de produção tradicionais.

Quais controles criativos o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo governamental alinhado à marca?

O HeyGen capacita os usuários com amplas capacidades criativas para desenvolver vídeos alinhados à marca, que é um aspecto chave da narrativa em vídeo. Você pode utilizar avatares de IA, personalizar personagens e implementar controles de branding robustos, como logotipos e esquemas de cores. A plataforma também oferece modelos de marca, um editor de arrastar e soltar, e uma vasta biblioteca de mídia para garantir que seus vídeos de educação pública e divulgação sejam consistentes e impactantes.

O HeyGen suporta recursos de acessibilidade como legendas e vozes variadas para comunicações governamentais?

Sim, o HeyGen melhora a acessibilidade para comunicações governamentais através de seus recursos abrangentes. A plataforma gera automaticamente legendas e oferece um gerador de voz de IA avançado com diversas opções de voz. Isso garante que suas mensagens importantes para treinamento e desenvolvimento interno ou anúncios de serviço público alcancem um público mais amplo de forma eficaz.

Posso criar facilmente vídeos de alta qualidade usando o gerador de vídeos com IA do HeyGen sem ampla expertise técnica?

Absolutamente. O Gerador de Vídeos com IA do HeyGen é projetado para facilidade de uso, permitindo que qualquer pessoa crie conteúdo de vídeo de alta qualidade e com IA sem ampla expertise técnica. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e modelos prontos para uso permitem uma criação rápida de vídeos, tornando-o uma ferramenta ideal de produção de vídeo de autoatendimento para agências governamentais.

