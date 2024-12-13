Gerador de Vídeos Informativos do Governo: Simplifique a Divulgação Pública

Produza rapidamente vídeos vitais de divulgação pública e simplifique informações governamentais complexas usando a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.

447/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de comunicação polido de 60 segundos direcionado a empresas locais e líderes comunitários, destacando novas iniciativas de soluções de vídeo do governo. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e autoritário, com uma estética corporativa limpa. Incorpore um avatar de IA para entregar mensagens-chave, mostrando o poderoso recurso de avatares de IA da HeyGen para manter uma presença de marca consistente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos para divulgação pública voltado para jovens adultos nas redes sociais, anunciando um novo programa de engajamento cívico. O estilo visual deve ser moderno e animado, com cortes rápidos e cores vibrantes, acompanhado por uma trilha sonora energética. Esta ferramenta de produção de vídeo de autoatendimento permite uma implantação rápida usando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para garantir criação rápida e alinhamento de marca.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de treinamento interno de 90 segundos projetado para novos funcionários do setor público, explicando o protocolo adequado para segurança de dados. A abordagem visual deve ser informativa e educacional, incorporando diagramas claros e texto na tela, com uma narração calma e instrutiva. Utilize a geração de Narração da HeyGen para fornecer uma narração consistente e autoritária, garantindo que todas as informações críticas sejam claramente compreendidas, incorporando um gerador de vídeo informativo eficaz do governo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Informativos do Governo

Simplifique a divulgação pública e informações governamentais complexas com nossa ferramenta de produção de vídeo de autoatendimento com tecnologia de IA, criando vídeos de comunicação envolventes de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Modelo
Comece colando seu roteiro de texto no gerador. Em seguida, escolha entre uma variedade de modelos personalizáveis para rapidamente definir a base visual para seus vídeos de comunicação.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA e Voz
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua agência, garantindo uma entrega profissional e relacionável para suas informações governamentais.
3
Step 3
Aplique Marca e Visuais
Aplique a marca da sua agência, incluindo logotipos e cores específicas, para manter a consistência. Enriqueça ainda mais sua mensagem com visuais relevantes de nossa biblioteca de mídia.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Gere seu vídeo final, completo com legendas automáticas para acessibilidade. Exporte e compartilhe facilmente em várias plataformas para uma divulgação pública eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecendo Regulamentações Complexas

.

Transforme regulamentações e políticas governamentais complexas em vídeos explicativos fáceis de entender para os cidadãos.

background image

Perguntas Frequentes

Que controle criativo a HeyGen oferece para vídeos de comunicação governamental?

A HeyGen capacita agências governamentais com modelos personalizáveis e controles de marca robustos para manter a consistência visual. Os usuários podem aproveitar um editor de arrastar e soltar e selecionar entre uma variedade diversificada de avatares de IA para criar vídeos explicativos envolventes ou mensagens de divulgação pública que simplificam efetivamente informações governamentais complexas.

Como a HeyGen serve como uma ferramenta eficiente de produção de vídeo de autoatendimento para o governo?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos para organizações governamentais, atuando como uma ferramenta de produção de vídeo de autoatendimento com tecnologia de IA. Com a funcionalidade de texto-para-vídeo, as agências podem transformar rapidamente roteiros em vídeos de comunicação profissional, reduzindo significativamente o tempo e os recursos de produção para divulgação pública ou treinamento e desenvolvimento interno.

A HeyGen pode simplificar informações governamentais complexas por meio de agentes de vídeo de IA?

Absolutamente. Os agentes de vídeo de IA da HeyGen e a funcionalidade de texto-para-vídeo fornecem um gerador inovador de vídeos informativos do governo, permitindo que as agências esclareçam tópicos intrincados para o público. Legendas automáticas e capacidades de geração de voz por IA garantem acessibilidade e ampla compreensão de informações cruciais.

Quais soluções abrangentes com tecnologia de IA a HeyGen oferece para necessidades de vídeo governamentais?

A HeyGen oferece um conjunto robusto de soluções com tecnologia de IA adaptadas para produção de vídeos governamentais, servindo como uma plataforma avançada de agentes de vídeo de IA. Desde avatares de IA e modelos personalizáveis até legendas automáticas e controles de marca, a HeyGen é um provedor completo de soluções de vídeo governamentais para diversas necessidades de comunicação.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo