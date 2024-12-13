Criador de Vídeos Explicativos Governamentais: Simplifique a Comunicação Pública

Transforme rapidamente seus roteiros em vídeos explicativos governamentais envolventes com a poderosa capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen.

Crie um vídeo explicativo governamental envolvente de 45 segundos para informar os cidadãos sobre uma nova iniciativa de saúde pública, direcionado ao público em geral. Projete-o com um estilo visual amigável e limpo, apresentando um avatar de IA diverso que transmite mensagens-chave de forma clara, acompanhado por uma narração acessível e informativa. Este vídeo deve simplificar informações complexas usando os avatares de IA da HeyGen para construir confiança e engajamento.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo animado de 60 segundos projetado como um módulo de treinamento para novos funcionários do governo aprendendo um protocolo interno atualizado. Direcione-o a funcionários do governo com um estilo visual profissional, mas envolvente, incorporando gráficos animados nítidos e uma voz clara e instrutiva. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar a narração de forma eficiente, garantindo consistência e precisão em todo o módulo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo impactante de 30 segundos para redes sociais promovendo o projeto de embelezamento comunitário de um governo local, visando encorajar os moradores locais a participar. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e otimista, mostrando imagens de antes e depois com uma trilha sonora animada e uma narração entusiástica. Aproveite os Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente uma chamada à ação profissional e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo conciso de 20 segundos transmitindo um anúncio público vital de uma agência governamental, destinado a todos os cidadãos que precisam de informações rápidas e acessíveis. Empregue um estilo visual direto e informativo com texto em tela em negrito destacando os principais fatos, complementado por uma voz neutra e autoritária. Garanta máxima acessibilidade adicionando automaticamente Legendas usando a HeyGen, tornando a mensagem clara mesmo sem som.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos Governamentais

Crie vídeos explicativos profissionais e envolventes para comunicação no setor público sem esforço, transformando informações complexas em visuais claros e atraentes.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Insira sua mensagem de comunicação ou resumo de política em nossa plataforma, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo para gerar rapidamente cenas iniciais para seu vídeo explicativo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar sua mensagem com clareza e profissionalismo, tornando sua comunicação no setor público mais envolvente.
3
Step 3
Gere Narrações de IA
Produza narrações com som natural para seu vídeo com nossa geração de narração de IA, oferecendo várias vozes para atender às suas necessidades específicas de vídeo explicativo governamental.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com as diretrizes oficiais aplicando o logotipo e as cores de sua organização usando nossos controles de branding, depois exporte facilmente seu vídeo finalizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumentar a Eficácia do Treinamento

.

Utilize IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos que melhoram significativamente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento dentro dos departamentos governamentais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos animados visualmente atraentes?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos animados impressionantes rapidamente usando seu editor intuitivo de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos personalizáveis. Isso permite a expressão criativa sem a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo, simplificando a produção de conteúdo de alta qualidade.

O que torna a HeyGen uma plataforma de vídeo de IA eficaz para vídeos explicativos?

A HeyGen aproveita a tecnologia avançada de plataforma de vídeo de IA, incluindo capacidade robusta de texto-para-vídeo e avatares de IA realistas, para agilizar a criação de vídeos explicativos de alta qualidade. Os usuários podem transformar rapidamente roteiros em conteúdo profissional, economizando tempo e recursos significativos.

A HeyGen oferece geração de avatares de IA e narração para conteúdos de vídeo variados?

Absolutamente. A HeyGen fornece uma seleção diversificada de avatares de IA e capacidades robustas de geração de narração de IA, permitindo que os criadores personalizem seus personagens animados e transmitam mensagens com narração profissional. Isso aumenta o potencial criativo e a acessibilidade de qualquer projeto de vídeo.

Como a HeyGen apoia controles de branding consistentes na produção de vídeos?

A HeyGen garante consistência de marca com controles de Branding dedicados, permitindo que os usuários incorporem facilmente logotipos, cores e fontes personalizadas em seus vídeos. Este recurso é crucial para manter uma presença profissional e reconhecível em todos os vídeos de redes sociais e de treinamento.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo