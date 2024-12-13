Crie um vídeo explicativo governamental envolvente de 45 segundos para informar os cidadãos sobre uma nova iniciativa de saúde pública, direcionado ao público em geral. Projete-o com um estilo visual amigável e limpo, apresentando um avatar de IA diverso que transmite mensagens-chave de forma clara, acompanhado por uma narração acessível e informativa. Este vídeo deve simplificar informações complexas usando os avatares de IA da HeyGen para construir confiança e engajamento.

Gerar Vídeo