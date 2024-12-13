Gerador de Vídeo de Anúncio Governamental: IA para PSAs Rápidos

Crie instantaneamente vídeos de alcance público atraentes com o poderoso recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para comunicação digital eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um vídeo governamental de 60 segundos precisa ser criado, direcionado a proprietários de pequenas empresas, detalhando novos subsídios governamentais disponíveis para empresas locais. Esta comunicação digital deve adotar um estilo visual profissional e encorajador com imagens de arquivo relevantes e música de fundo inspiradora, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para transmitir informações complexas de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Para os residentes da comunidade, um vídeo de atualização conciso de 30 segundos deve ser projetado usando um gerador de vídeo de anúncio governamental, informando-os sobre o progresso das reformas do parque local. O vídeo deve apresentar um avatar de IA envolvente e amigável apresentando atualizações principais contra um fundo de imagens de antes e depois, utilizando os avatares de IA do HeyGen para um toque personalizado nesta criação de vídeo, com um estilo visual otimista geral.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de 50 segundos para eleitores elegíveis incentivando a participação em uma eleição local próxima, usando um Gerador de Vídeo de IA. Esta campanha de alcance público requer um estilo visual brilhante e acessível com gráficos diversos na tela para representar a inclusão, e uma narração motivacional, estruturada de forma eficaz usando os Modelos e cenas do HeyGen para agilizar o processo de produção e tornar a mensagem altamente envolvente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Anúncio Governamental

Produza rapidamente vídeos profissionais de anúncios governamentais e mensagens de serviço público com IA, melhorando o alcance público e a comunicação digital sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu texto de anúncio no editor, aproveitando nosso recurso de Texto-para-vídeo para formar a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA e mídia de arquivo para representar visualmente sua mensagem, garantindo um vídeo de anúncio de serviço público profissional.
3
Step 3
Aplique Marca e Voz
Integre seus controles de Marca oficiais, incluindo logotipos e cores, e selecione uma narração de IA para entregar seu anúncio governamental com clareza.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com legendas automáticas e exporte-o em vários formatos, pronto para comunicação digital eficaz em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore o Alcance e o Engajamento Público

Crie anúncios governamentais impactantes que inspirem ações positivas e promovam um engajamento comunitário mais forte em várias plataformas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de anúncios governamentais?

O HeyGen é um avançado Gerador de Vídeo de IA que simplifica a criação de vídeos de anúncios governamentais de alta qualidade e anúncios de serviço público. Ele permite a criação eficiente de vídeos usando avatares de IA e Texto-para-vídeo, tornando o alcance público mais acessível e impactante.

Quais recursos o HeyGen oferece para criação rápida de vídeos?

O HeyGen oferece modelos personalizáveis e Criação de Vídeo Nativa de Prompt, permitindo Geração de Vídeo de ponta a ponta rápida. Você pode facilmente converter Texto-para-vídeo, adicionar narração de IA e gerar automaticamente legendas para comunicação digital abrangente.

O HeyGen pode garantir consistência de marca em vídeos governamentais?

Absolutamente. O HeyGen fornece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seus logotipos e cores de marca para manter uma identidade visual consistente em todos os seus vídeos governamentais. Isso melhora o alcance público e garante comunicação digital eficaz em plataformas como redes sociais.

O HeyGen é adequado para usuários sem experiência prévia em edição de vídeo?

Sim, o HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeo, tornando-o acessível para todos, independentemente da experiência prévia em edição. Nosso Gerador de Vídeo de IA intuitivo, combinado com modelos de vídeo prontos para uso e opções fáceis de narração, proporciona resultados rápidos e profissionais para todas as suas necessidades de criação de vídeo.

