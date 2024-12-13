Gerador de Vídeos Tutoriais do Google Ads: Crie Guias Envolventes

Crie facilmente tutoriais de vídeo cativantes do Google Ads usando os avatares de IA da HeyGen para explicar tópicos complexos e impulsionar conversões.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo perspicaz de 1,5 minuto voltado para usuários intermediários do Google Ads e profissionais de marketing, detalhando as melhores práticas para otimizar parâmetros de segmentação e refinar estratégias de lances. Esta peça educativa deve empregar um estilo visual claro e conciso, com texto na tela destacando os principais pontos de dados, gerados de forma eficiente usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para garantir precisão e impacto. Incorpore geração de narração profissional para uma experiência auditiva envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 2 minutos para criadores de conteúdo e equipes de marketing, ilustrando como aproveitar modelos adaptáveis para criar vídeos de marketing impactantes e realizar testes A/B eficazes de criativos. O estilo visual precisa ser dinâmico e criativo, mostrando várias aplicações de modelos das cenas e modelos da HeyGen e enriquecido com diversos meios da biblioteca de mídia/suporte de estoque para inspirar os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo prático de 1 minuto para empresas de e-commerce e agências digitais focado na geração de conteúdo de vídeo para o YouTube, enfatizando a otimização para dispositivos móveis e impulsionando conversões. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e focado em resultados, com exemplos claros. Demonstre como o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen podem garantir que os vídeos fiquem perfeitos em qualquer dispositivo, complementados por legendas precisas para maior acessibilidade e impacto.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos Tutoriais do Google Ads

Produza facilmente vídeos tutoriais profissionais do Google Ads com ferramentas de criação com IA, perfeitos para demonstrar estratégias de campanha e maximizar o engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando o conteúdo do seu tutorial. Utilize a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar suas ideias em uma narrativa estruturada, garantindo uma mensagem clara para sua campanha do Google Ads.
2
Step 2
Escolha Visuais e Narração
Selecione um avatar de IA para apresentar seu tutorial e, em seguida, gere narrações diretamente do seu roteiro. Escolha de uma biblioteca de mídia diversificada para apoiar visualmente suas instruções do Google Ads, melhorando a clareza e a retenção do espectador.
3
Step 3
Personalize para o Google Ads
Aplique controles de branding, incluindo logotipos e cores, e selecione modelos adaptáveis para alinhar com sua marca. Otimize a proporção de aspecto e o comprimento do seu vídeo para atender às especificações do Google Ads, garantindo otimização para dispositivos móveis e alto desempenho.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo tutorial e use o gerador de vídeo integrado para produzir uma saída de alta qualidade. Exporte sua criação nos formatos necessários, pronta para upload no YouTube e implantação em sua campanha de vídeo do Google Ads.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento em Vídeos de Treinamento

Utilize IA para criar vídeos tutoriais dinâmicos e envolventes que melhoram a compreensão e retenção do aprendiz para tópicos complexos.

Como a HeyGen facilita a criação de campanhas de vídeo eficazes no Google Ads?

A HeyGen capacita os usuários com a criação de vídeos com IA, permitindo que eles gerem rapidamente vídeos de marketing de alta qualidade adaptados para o Google Ads. Você pode aproveitar modelos adaptáveis e avatares de IA para produzir conteúdo envolvente otimizado para campanhas de alcance de vídeo e potenciais conversões.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para gerar vídeos a partir de um prompt?

A HeyGen fornece capacidades avançadas de IA para gerar vídeos a partir de um prompt, transformando roteiros de texto em vídeos polidos com narrações realistas e avatares de IA. Isso simplifica o processo de criação de conteúdo, tornando eficiente a produção de uma ampla gama de vídeos de marketing.

A HeyGen pode ajudar a otimizar vídeos para várias plataformas como YouTube e dispositivos móveis?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para versatilidade, permitindo que você crie vídeos adaptáveis para múltiplas plataformas, incluindo o YouTube. Recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e otimização para dispositivos móveis garantem que o conteúdo do gerador de vídeos pareça profissional e tenha um bom desempenho em diferentes ambientes de visualização.

Como a HeyGen pode apoiar testes A/B para criativos de vídeo em campanhas?

A HeyGen simplifica a criação de múltiplas variações de vídeo, permitindo que você teste A/B criativos de forma eficiente para suas campanhas. Com a rápida criação de vídeos com IA, você pode facilmente adaptar elementos como avatares de IA ou narrações para identificar os vídeos de marketing mais eficazes para seus parâmetros de segmentação.

