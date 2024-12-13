A HeyGen garante que seu conteúdo em vídeo para publicidade online mantenha uma forte consistência de marca através de recursos como controles de branding para logotipos e cores, juntamente com avatares de IA profissionais. Isso permite que você crie vídeos de publicidade pay per click de alto impacto que ressoam com seu público-alvo, reforçando a imagem da sua marca em todos os esforços de marketing digital.