Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos demonstrando como os pequenos empresários podem lançar rapidamente campanhas eficazes no Google Ads. Este vídeo, voltado para empreendedores ocupados, deve apresentar um estilo visual energético com música de fundo animada e uma narração clara. Utilize o recurso de Texto para Vídeo do HeyGen e a geração de Narração para destacar a facilidade da criação de vídeos com IA para um conteúdo impactante de criador de vídeos para anúncios do Google.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo elegante de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing que precisam produzir criativos de anúncios diversos para suas campanhas de vídeo. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, com transições dinâmicas e uma narração autoritária. Mostre os Modelos & cenas do HeyGen e avatares de IA para ilustrar como gerar eficientemente múltiplas variações de campanha.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo instrutivo envolvente de 60 segundos para criadores de conteúdo que desejam transformar postagens de blog em conteúdo atraente para redes sociais. Com um tom amigável e conversacional e gráficos vibrantes, este vídeo deve atrair aqueles que buscam expandir seu alcance digital. Aproveite o recurso de Texto para Vídeo do HeyGen para converter facilmente conteúdo escrito, complementado por Legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 15 segundos ideal para profissionais de marketing digital focados em publicidade mobile-first, especificamente para anúncios em vídeo verticais e anúncios bumper. Este vídeo rápido e visualmente impactante deve apresentar efeitos sonoros marcantes, demonstrando entrega rápida de conteúdo. Enfatize o redimensionamento de Proporção & exportações do HeyGen para rápida adaptação e seu suporte a Biblioteca de mídia/estoque para ativos criativos de alta qualidade.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Anúncios do Google

Crie facilmente anúncios de vídeo impressionantes e de alta conversão para suas campanhas do Google com a plataforma intuitiva e alimentada por IA do HeyGen, aumentando seu alcance e engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Rascunho Inicial de Vídeo
Comece a criação do seu anúncio aproveitando o recurso de Texto para Vídeo do HeyGen para transformar rapidamente sua mensagem de marketing em visuais atraentes, simplificando o processo de criação de vídeos com IA.
2
Step 2
Adicione Visuais e Narração Envolventes
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA dinâmicos para apresentar sua mensagem e tornar seu conteúdo mais envolvente.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca e Refinamentos
Garanta que seu anúncio esteja alinhado com sua marca usando os controles de Branding do HeyGen para logotipos e cores, refinando seus criativos de anúncios.
4
Step 4
Exporte e Lance Sua Campanha de Anúncios do Google
Finalize seu vídeo usando o redimensionamento de Proporção & exportações para se adequar a várias colocações de anúncios do Google. Baixe seu vídeo, pronto para integração perfeita em suas próximas campanhas de vídeo.

Casos de Uso

Depoimentos de Sucesso de Clientes em Vídeo

Transforme depoimentos de clientes em vídeos dinâmicos com IA que constroem confiança e demonstram o valor do produto de forma eficaz para campanhas de anúncios.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para anúncios do Google?

O HeyGen é uma poderosa plataforma de criação de vídeos com IA projetada como um criador de vídeos para anúncios do Google, permitindo que os usuários produzam rapidamente criativos de anúncios envolventes. Aproveite avatares de IA e diversos modelos para gerar vídeos de alta qualidade adaptados para suas campanhas de vídeo.

O HeyGen pode gerar avatares de IA personalizados para meu conteúdo de vídeo?

Sim, o HeyGen permite que você gere avatares de IA realistas que aprimoram seu conteúdo de mídia social e criativos de anúncios. Essa capacidade capacita as empresas a escalar a geração de vídeos personalizados sem a necessidade de atores profissionais ou produção de vídeo complexa.

Quais são as maneiras pelas quais o HeyGen ajuda a converter ativos existentes em vídeo?

O HeyGen transforma seus ativos criativos em vídeos dinâmicos por meio de suas funcionalidades avançadas de texto para vídeo e imagem para vídeo. Isso permite a rápida geração de conteúdo diversificado, como anúncios em vídeo verticais ou anúncios bumper para várias plataformas.

O HeyGen oferece opções de narração profissional para vídeos de IA?

Absolutamente. O HeyGen fornece robustas capacidades de geração de narração, garantindo que sua criação de vídeos com IA inclua uma narração clara e com som natural. Este recurso adiciona um toque profissional a todas as suas campanhas de vídeo e criativos de anúncios.

