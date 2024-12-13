gerador de vídeo de atualização global: Insights Globais Instantâneos

Transforme facilmente seus dados em atualizações globais atraentes com nosso criador de vídeos de IA, utilizando a poderosa funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro.

541/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para novos usuários aprendendo uma plataforma complexa, empregando um estilo visual claro e passo a passo com destaques de interface e avatares de IA amigáveis. O áudio deve ser calmo e instrutivo, utilizando a capacidade de `Texto para vídeo a partir de roteiro` do HeyGen para dar vida às instruções escritas, aprimorado ainda mais por `Legendas` para acessibilidade e clareza, garantindo uma experiência de aprendizado suave.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe uma apresentação de 2 minutos com o `Criador de Vídeo de Atualização Global` para líderes empresariais internacionais, apresentando um estilo visual dinâmico com mapas mundiais interativos e diversos avatares de IA profissionais para representar diferentes regiões. O áudio deve manter um tom autoritário, integrado perfeitamente com os `Modelos e cenas` personalizáveis do HeyGen para garantir uma mensagem polida e globalmente relevante que informe os principais tomadores de decisão.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a gerentes de mídias sociais, utilizando o `Suporte de biblioteca de mídia/estoque` do HeyGen para visuais envolventes e gráficos modernos em ritmo acelerado. O áudio deve ser animado e energético, combinando música de fundo com narração clara, e depois otimize o resultado final com `Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações` para garantir uma exibição perfeita em várias plataformas de `mídias sociais`, refletindo a verdadeira `Geração de Vídeo de Ponta a Ponta`.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Atualização Global

Transforme facilmente suas atualizações em vídeos envolventes e profissionais para um público global, simplificando a comunicação com poderosas ferramentas de IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu texto de atualização global no criador de vídeos de IA. Nossa plataforma utiliza "Texto para vídeo a partir de roteiro" para converter instantaneamente seu conteúdo em um storyboard de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" e modelos de vídeo para representar sua marca. Você também pode personalizar cenas e fundos para combinar com sua mensagem.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Enriqueça sua atualização com uma "narração natural e consciente das emoções" em vários idiomas. Nossa geração de narração garante que sua mensagem ressoe claramente com os espectadores globais.
4
Step 4
Exporte Sua Atualização Global
Revise sua atualização global finalizada e exporte-a sem esforço. Nosso "criador de vídeos de IA" garante que seu conteúdo esteja perfeitamente formatado e pronto para ser compartilhado em todos os canais desejados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Atualizações Rápidas de Mídias Sociais Globais

.

Gere rapidamente vídeos atraentes para mídias sociais para compartilhar notícias globais, campanhas de marketing e atualizações em várias plataformas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen garante que meus vídeos sejam acessíveis com Legendas?

O HeyGen simplifica a adição de Legendas aos seus vídeos, garantindo maior acessibilidade e engajamento em vários idiomas. Nosso poderoso editor online oferece ferramentas robustas de edição de vídeo para controle preciso sobre esses elementos essenciais.

O Gerador de Vídeo de IA do HeyGen pode produzir narrações naturais e conscientes das emoções?

Sim, o Gerador de Vídeo de IA do HeyGen é excelente em criar narrações naturais e conscientes das emoções, transformando seu Texto para vídeo a partir de roteiro em conteúdo altamente envolvente. Essa capacidade avançada melhora significativamente a experiência geral do espectador.

Que tipo de recursos de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece recursos abrangentes de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, permitindo que você crie conteúdo de alta qualidade do início ao fim. Isso inclui modelos de vídeo personalizáveis, diversos avatares de IA e extensos controles de branding para manter sua identidade única.

O HeyGen suporta várias proporções de aspecto e opções de exportação para diversas plataformas como mídias sociais?

Absolutamente. As ferramentas avançadas de edição de vídeo do HeyGen no editor online permitem redimensionamento e exportações de proporção de aspecto sem interrupções, otimizando seu conteúdo para várias plataformas, incluindo mídias sociais. Isso garante que seus vídeos sempre pareçam profissionais e se encaixem perfeitamente onde quer que sejam compartilhados.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo