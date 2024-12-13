Criador de Vídeos de Treinamento Global: Crie Conteúdo Envolvente

Capacite suas equipes de L&D a criar conteúdo de treinamento envolvente e multilíngue globalmente com avatares de IA realistas.

Crie um vídeo instrucional de 90 segundos destinado a equipes de L&D e gerentes de RH, ilustrando como os avatares de IA da HeyGen podem revolucionar a integração de funcionários ao oferecer treinamentos introdutórios consistentes e envolventes. O estilo visual deve ser profissional e convidativo, apresentando diversos avatares de IA demonstrando vários procedimentos da empresa, complementados por uma narração amigável e articulada gerada usando a capacidade de geração de narração da HeyGen, garantindo uma recepção calorosa para os novos contratados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a profissionais de L&D globais e empresas com equipes internacionais, mostrando como a HeyGen possibilita a rápida criação de conteúdo de treinamento multilíngue. O vídeo deve adotar um estilo dinâmico e visualmente envolvente, exibindo inclusão global através de elementos diversos na tela, com uma narração clara e confiante. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente o conteúdo principal e inclua legendas automáticas em vários idiomas para enfatizar seu alcance global.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 75 segundos para departamentos de treinamento de TI e gerentes de projeto, demonstrando a eficiência e escalabilidade do uso da HeyGen como uma plataforma de IA generativa para criar tutoriais técnicos. A estética visual deve ser moderna e elegante, focando em demonstrar fluxos de trabalho simplificados, apoiados por uma narração precisa e conhecedora. Enfatize o aspecto de produção econômica aproveitando Modelos e cenas personalizáveis da extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para montar rapidamente módulos de treinamento de nível profissional.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial detalhado de 2 minutos voltado para redatores técnicos, desenvolvedores de software e equipes de produto, ilustrando como a HeyGen facilita a documentação em vídeo abrangente, do conceito à exportação final. A apresentação visual deve ser clara, passo a passo e informativa, semelhante a um guia prático de software, acompanhada por uma narração calma e instrutiva. Destaque a facilidade de geração de vídeo de ponta a ponta usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar instruções complexas em conteúdo visual envolvente, depois utilize o redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento Global

Crie vídeos de treinamento profissionais, impactantes e multilíngues para seu público global usando uma plataforma de IA generativa sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Script de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo educacional. Nossa plataforma utiliza a tecnologia "Texto-para-vídeo" para transformar seu script em um treinamento visual dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre diversos "avatares de IA" para apresentar seu material de treinamento. Personalize sua aparência e voz para combinar com sua marca.
3
Step 3
Adicione Narrações Multilíngues
Alcance um público mundial gerando "narrações multilíngues" diretamente em seu vídeo. Garanta que seu treinamento ressoe em diferentes idiomas e culturas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seus "vídeos de treinamento" de alta qualidade, completos com legendas e branding personalizáveis. Exporte-os em várias proporções para implantação perfeita em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique o Treinamento em Saúde

.

Transforme informações médicas complexas em módulos de vídeo claros e envolventes para melhorar a compreensão e a educação de profissionais de saúde.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza sua plataforma de IA generativa para criar vídeos de treinamento?

A HeyGen utiliza sua avançada plataforma de IA generativa para transformar texto em vídeos de treinamento envolventes sem esforço. Esta tecnologia de IA alimenta avatares de IA realistas e cenas dinâmicas, permitindo que os usuários criem conteúdo de alta qualidade sem produção complexa. Ela simplifica todo o processo de geração de vídeos de treinamento de forma eficiente.

A HeyGen pode ajudar as equipes de L&D a produzir conteúdo de treinamento multilíngue de forma eficiente?

Com certeza, a HeyGen capacita as equipes de L&D a criar conteúdo de treinamento multilíngue com facilidade. Suas capacidades incluem a geração de narrações e legendas multilíngues, garantindo que seus tutoriais em vídeo e materiais de integração de funcionários ressoem com um público global. Isso torna a HeyGen uma ferramenta inestimável para a criação de vídeos de treinamento global.

Quais avatares de IA estão disponíveis para aprimorar o conteúdo do criador de vídeos de treinamento global?

A HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA de alta qualidade que podem ser usados para suas necessidades de criador de vídeos de treinamento global. Esses avatares de IA dão vida ao conteúdo gerado por script, proporcionando uma presença consistente e profissional na tela para documentação em vídeo e materiais instrucionais. Você pode selecionar entre vários avatares personalizáveis para melhor atender à sua marca e mensagem de treinamento.

Qual é o processo da HeyGen para geração de vídeo de ponta a ponta, incluindo a geração de script?

A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva de geração de vídeo de ponta a ponta, começando diretamente do seu script. Os usuários podem inserir texto, escolher avatares de IA e selecionar entre modelos personalizáveis para produzir vídeos completos. Este fluxo de trabalho simplificado de Texto-para-vídeo simplifica a criação de conteúdo, tornando a produção de vídeo complexa acessível a todos.

