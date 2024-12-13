A HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA de alta qualidade que podem ser usados para suas necessidades de criador de vídeos de treinamento global. Esses avatares de IA dão vida ao conteúdo gerado por script, proporcionando uma presença consistente e profissional na tela para documentação em vídeo e materiais instrucionais. Você pode selecionar entre vários avatares personalizáveis para melhor atender à sua marca e mensagem de treinamento.