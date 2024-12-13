Gerador de Vídeos de Treinamento Global: eLearning Facilitado por IA

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes e multilíngues a partir de roteiros de texto para vídeo para equipes de L&D em todo o mundo.

Crie um vídeo instrucional técnico de 1 minuto para equipes de L&D e administradores de TI, demonstrando como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo multilíngue. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando gravações de tela nítidas da plataforma junto com avatares de IA explicando claramente processos de configuração complexos com narrações precisas de IA e legendas geradas automaticamente, mostrando como a capacidade do "gerador de vídeos de treinamento global" facilita a implantação internacional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma atualização de treinamento de conformidade de 90 segundos para funcionários globais, direcionada a oficiais de conformidade que precisam disseminar rapidamente informações críticas. O vídeo deve adotar um estilo visual sério, mas acessível, utilizando avatares de IA do HeyGen para transmitir mudanças importantes de políticas a partir de um roteiro conciso de texto para vídeo, garantindo consistência de tom e mensagem em diversas regiões. Isso demonstra a eficiência do uso de avatares de IA para disseminação rápida e impactante de "treinamento de conformidade".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de boas-vindas de "integração de funcionários" de 2 minutos para novos membros da equipe global, projetado para ser facilmente criado por profissionais de RH sem necessidade de habilidades de edição. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor, informativo e visualmente atraente, aproveitando os diversos modelos e cenas do HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para apresentar a cultura da empresa e os passos iniciais. Uma narração amigável de IA guia o espectador pelas informações principais, enfatizando a facilidade de uso da plataforma para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Formule uma peça técnica de "documentação em vídeo" de 60 segundos para desenvolvedores de produtos e engenheiros de suporte, detalhando uma nova integração de API. A abordagem visual deve ser altamente funcional e limpa, usando texto para vídeo preciso a partir de um roteiro para explicar etapas intrincadas, complementado por legendas geradas automaticamente para clareza em ambientes barulhentos. O áudio deve ser uma narração direta e explicativa de IA, demonstrando o poder de uma "plataforma de IA generativa" para transformar rapidamente especificações técnicas em guias visuais claros.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento Global

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes e multilíngues com IA. Transforme roteiros em conteúdo dinâmico e alcance sua força de trabalho global sem habilidades de edição.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece seu vídeo de treinamento colando seu roteiro ou usando um modelo. Nossa plataforma transforma seu texto em um vídeo dinâmico com a tecnologia "Texto para vídeo a partir de roteiro", facilitando o início.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar
Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para apresentar seu conteúdo. Personalize a aparência e a voz deles para combinar com sua marca e estilo de treinamento, garantindo uma entrega envolvente.
3
Step 3
Localize Seu Conteúdo
Aumente a acessibilidade e alcance um público global gerando automaticamente "Legendas" em vários idiomas. Garanta que sua mensagem ressoe com cada aprendiz, onde quer que estejam.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento e "Redimensionamento de proporção e exportações" em vários formatos. Distribua seu conteúdo de alta qualidade gerado por IA em todas as suas plataformas preferidas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Treinamento Claros e Eficazes

Transforme assuntos complexos, como conformidade ou guias técnicos, em documentação em vídeo facilmente compreensível e visualmente atraente para todos os funcionários.

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA generativa?

O HeyGen utiliza sua avançada plataforma de IA generativa para transformar roteiros de texto em vídeos profissionais. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de avatares de IA e gerar automaticamente narrações e legendas de IA, tornando-o ideal para criar conteúdo multilíngue sem edição complexa.

Quais opções de exportação e compartilhamento estão disponíveis com o HeyGen?

O HeyGen suporta exportações de vídeo de alta qualidade, permitindo que os usuários baixem seus projetos finalizados para várias plataformas. Além disso, o HeyGen oferece capacidades de compartilhamento inteligente, garantindo que seus vídeos, completos com narrações e legendas de IA, possam ser facilmente distribuídos para seu público-alvo.

É necessário conhecimento complexo de edição de vídeo para usar o HeyGen?

Não, o HeyGen é projetado para ser fácil de usar, não exigindo habilidades prévias de edição de vídeo. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e sua extensa biblioteca de modelos permitem que qualquer pessoa crie vídeos atraentes de forma eficiente.

O HeyGen pode ser usado para criar documentação em vídeo ou materiais de treinamento?

Com certeza, o HeyGen é uma excelente solução para produzir documentação em vídeo abrangente e materiais de treinamento, incluindo integração de funcionários e treinamento de conformidade. Com recursos como o gravador de tela e a capacidade de converter roteiros de treinamento em vídeo, o HeyGen simplifica a criação de vídeos instrutivos envolventes.

