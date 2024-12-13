Criador de Vídeos de Atualização para Equipes Globais: Simplifique a Comunicação Interna

Crie conteúdo de vídeo envolvente para suas equipes globais com texto-para-vídeo a partir de roteiro para comunicações internas claras.

Crie um vídeo de 45 segundos para funcionários internos de equipes globais, fornecendo uma atualização rápida sobre as conquistas recentes da empresa. O estilo visual deve ser animado e profissional, apresentando infográficos dinâmicos e uma narração clara e entusiasmada. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para transformar facilmente atualizações escritas em uma narrativa envolvente, promovendo uma comunicação interna mais forte e celebrando o sucesso de nossas equipes globais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos voltado para novos contratados internacionais que estão se juntando à nossa força de trabalho. O tom deve ser caloroso e amigável, incorporando avatares de IA diversos para representar nossa equipe global inclusiva. Este vídeo de integração apresentará os valores da empresa e contatos-chave, aproveitando o recurso de avatares de IA do HeyGen para criar uma primeira impressão personalizada e envolvente para nossos novos membros da equipe.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 30 segundos envolvente para todos os funcionários, anunciando uma nova iniciativa em toda a empresa. Visualmente, busque uma estética moderna e visualmente atraente com cortes rápidos e sobreposições de texto em negrito, acompanhados por uma trilha sonora energética. Este vídeo de engajamento dos funcionários deve utilizar os Modelos & cenas do HeyGen para montar rapidamente um anúncio profissional e cativante que chame a atenção e desperte entusiasmo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo educacional de 50 segundos para a força de trabalho global, explicando uma nova ferramenta ou processo de software. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, combinando gravações de tela com sobreposições animadas, tudo apoiado por uma narração calma e clara. Para garantir máxima acessibilidade e clareza para nossas diversas equipes globais, incorpore o recurso de Legendas/captions do HeyGen, tornando esta criação de vídeo por IA acessível a todos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualização para Equipes Globais

Crie facilmente atualizações de vídeo envolventes para suas equipes globais, garantindo comunicação clara e promovendo conexão em todos os fusos horários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de atualização. Aproveite o poder da geração de texto-para-vídeo para transformar instantaneamente seu texto em uma narrativa visual.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para entregar sua mensagem. Este recurso permite um toque profissional e personalizado sem a necessidade de uma câmera.
3
Step 3
Aprimore Seu Vídeo
Melhore a acessibilidade e o engajamento para seu público global adicionando legendas/captions automáticas. Você também pode personalizar elementos de branding para alinhar com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte-o no formato de proporção desejado. Seu conteúdo de vídeo envolvente está agora pronto para ser compartilhado com suas equipes globais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Moral dos Funcionários

Desenvolva atualizações de vídeo inspiradoras e motivadoras para promover uma cultura empresarial forte e melhorar a conexão entre funcionários globais diversos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda a criar vídeos de atualização envolventes para a força de trabalho global?

O HeyGen serve como um intuitivo Criador de Vídeos de Atualização para Equipes Globais, permitindo a criação de vídeos por IA de forma integrada para comunicações internas em equipes globais. Utilize avatares de IA e geração de texto-para-vídeo para entregar mensagens consistentes de forma eficiente.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos por IA eficaz para empresas?

O HeyGen capacita empresas com ferramentas robustas de criação de vídeos por IA, incluindo avatares de IA, geração de narração e modelos de vídeo personalizáveis. Isso acelera a produção de vídeos corporativos e garante conteúdo de vídeo envolvente para diversas necessidades.

O HeyGen pode converter roteiros de texto em vídeos profissionais com branding?

Absolutamente, o HeyGen se destaca na geração de texto-para-vídeo, transformando seus roteiros em vídeos dinâmicos. Ele oferece controles abrangentes de branding, permitindo incorporar seu logotipo e cores para comunicações internas consistentes e profissionais.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para garantir a acessibilidade de vídeos para equipes globais?

O HeyGen fornece ferramentas essenciais de IA, como legendas/captions automáticas e geração de narração em vários idiomas, para garantir que seu conteúdo de vídeo envolvente alcance efetivamente diversas equipes globais. Isso melhora a acessibilidade para comunicações internas.

