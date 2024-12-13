Criador de Vídeos de Integração Global: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes

Crie facilmente vídeos de integração personalizados e multilíngues com avatares de IA para engajar funcionários globalmente.

Imagine transformar seu processo de integração global em uma experiência envolvente e consistente para cada novo contratado, não importa onde ele esteja. Este vídeo de 60 segundos é direcionado a gerentes de RH e profissionais de L&D em corporações multinacionais, mostrando como um criador de vídeos de integração global pode unificar o treinamento. Visualmente, deve ser elegante e profissional com um toque de animação amigável, complementado por uma narração clara e animada. Destaque o poder de usar os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave, garantindo uma voz de marca consistente em todo o conteúdo localizado.

Prompt de Exemplo 1
Capacite seus novos contratados com uma experiência de integração verdadeiramente personalizada que os faça sentir valorizados desde o primeiro dia. Este spot de 45 segundos é projetado para proprietários de pequenas e médias empresas e equipes de L&D, ilustrando como o conteúdo envolvente pode ser produzido facilmente. Apresenta um estilo visual moderno e limpo com música de fundo inspiradora e uma narração profissional motivacional. Demonstre como a capacidade de texto para vídeo da HeyGen permite a criação rápida de vídeos de integração personalizados adaptados a funções ou departamentos individuais.
Prompt de Exemplo 2
Quebre barreiras linguísticas no treinamento de seus funcionários e receba uma força de trabalho diversificada com conteúdo inclusivo. Este prompt de 30 segundos é voltado para empresas globais e departamentos de treinamento que enfrentam dificuldades com localização. O estilo visual deve ser dinâmico e vibrante, apresentando membros de equipe diversos e mudanças rápidas de cena, acompanhados por música sutil e edificante. Enfatize o recurso robusto de geração de narração da HeyGen, mostrando como ele permite a criação de conteúdo de vídeo multilíngue sem esforço para um alcance verdadeiramente global.
Prompt de Exemplo 3
Simplifique seu fluxo de trabalho de criação de vídeos e cative novos funcionários com conteúdo profissional e de alta qualidade sem precisar de habilidades extensas de edição de vídeo. Este vídeo de 60 segundos é direcionado a departamentos de RH e recrutadores que buscam soluções de vídeo eficientes. Deve adotar um estilo visual rápido e ilustrativo que torne processos complexos simples, acompanhado por música alegre e encorajadora e narração clara. Ilustre a facilidade de uso focando nos modelos e cenas pré-desenhados da HeyGen, mostrando como eles fornecem um início rápido para qualquer projeto de vídeo de integração.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Integração Global

Crie vídeos de integração personalizados e multilíngues em escala com uma plataforma impulsionada por IA, garantindo que cada novo contratado se sinta conectado desde o primeiro dia, independentemente de sua localização.

1
Step 1
Crie Vídeos de Integração Personalizados
Comece escrevendo seu roteiro de integração. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de texto para vídeo para transformar seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, permitindo que você crie facilmente vídeos de integração personalizados para cada novo membro da equipe.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Narrações
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA realistas que transmitem sua mensagem. Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares e combine-os com narrações geradas por IA, garantindo que seus vídeos de integração global tenham um locutor consistente e profissional.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Integre a marca única da sua empresa usando nossos controles abrangentes de branding. Adicione facilmente seu logotipo, cores da marca e outros elementos visuais para criar uma aparência profissional e coesa que reforça sua identidade corporativa em todo o conteúdo criado com nossa ferramenta de criação de vídeos.
4
Step 4
Exporte e Escale a Integração Global
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos e proporções usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporções. Compartilhe facilmente seu conteúdo para dar as boas-vindas a novos contratados em todo o mundo, facilitando a integração por vídeo em escala para sua equipe em crescimento.

Simplifique Explicações Complexas de Integração

Transforme detalhes de produtos complexos ou guias de procedimentos em explicações de vídeo claras e envolventes para uma integração mais eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de integração personalizados para um público global?

A HeyGen, uma plataforma impulsionada por IA, permite que você produza facilmente vídeos de integração personalizados usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Você também pode utilizar recursos de localização de vídeo para atender a um público global, fazendo com que cada funcionário se sinta bem-vindo com um criador de vídeos de integração global.

Qual é o papel dos avatares de IA na ampliação dos esforços de integração por vídeo com a HeyGen?

Os avatares de IA realistas da HeyGen permitem uma integração por vídeo eficiente em escala, transformando texto em conteúdo de vídeo envolvente sem a necessidade de filmagem tradicional. Isso simplifica significativamente a criação de vídeos de integração de funcionários consistentes e de alta qualidade em toda a sua organização.

Posso personalizar os modelos de vídeo de integração da HeyGen para corresponder à identidade da minha marca?

Com certeza! A HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo de integração que você pode personalizar completamente com o logotipo e as cores da sua marca. Isso garante que cada vídeo de integração de funcionários reflita a identidade única da sua empresa, proporcionando uma experiência profissional através da nossa ferramenta de criação de vídeos.

Como a HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues para equipes diversas?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos multilíngues permitindo que você gere narrações e legendas em vários idiomas diretamente do seu roteiro. Essa capacidade garante que seus vídeos de integração global sejam acessíveis e eficazes para equipes diversas em todo o mundo através de uma localização de vídeo avançada.

