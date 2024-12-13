Criador de Vídeos de Notícias Globais: Conteúdo Profissional e Rápido com IA

Produza transmissões de notícias envolventes com avatares de IA realistas, entregando suas histórias globais com um autêntico âncora de notícias de IA.

Crie um vídeo de notícias globais de 45 segundos para usuários de redes sociais, com gráficos urgentes e ousados e uma narração clara e concisa gerada por IA, aproveitando a capacidade eficiente de geração de narração da HeyGen para fornecer atualizações imediatas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um relatório aprofundado de 60 segundos sobre um evento global específico, direcionado a leitores de notícias online e educadores, usando uma estética visual polida em estilo documentário com um avatar de IA autoritário apresentando os principais fatos, possibilitado pelo recurso de avatares de IA da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um resumo diário de notícias de 30 segundos para passageiros ocupados, utilizando um estilo visual limpo e profissional baseado em modelos, complementado por música de fundo animada e legendas geradas automaticamente, destacando a simplicidade do recurso de legendas da HeyGen para rápida compreensão.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma análise de tendências globais de 50 segundos para profissionais de negócios e analistas de mercado, incorporando visuais modernos baseados em dados e filmagens dinâmicas de arquivo, apresentados com uma voz calma e informativa derivada de um roteiro, mostrando a funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Notícias Globais

Produza facilmente vídeos de notícias globais profissionais em minutos, transformando roteiros em transmissões envolventes com ferramentas potentes de IA e um fluxo de trabalho intuitivo.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Notícias
Comece colando seu roteiro de notícias preparado no editor. Nossa plataforma utiliza capacidades avançadas de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar instantaneamente um storyboard de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione um Âncora de Notícias de IA
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA realistas para ser seu âncora de notícias dedicado, entregando seu relatório global com profissionalismo e apelo autêntico.
3
Step 3
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça seus segmentos de notícias incorporando facilmente mídia de arquivo relevante de nossa biblioteca abrangente, ou faça upload de seus próprios recursos para enriquecer visualmente sua história.
4
Step 4
Gere e Exporte Sua Transmissão
Finalize seu vídeo de notícias com legendas automáticas e narrações geradas automaticamente. Exporte sua transmissão de alta qualidade, pronta para distribuição global em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Alcance das Notícias Globais

.

Produza segmentos mais informativos e conteúdo explicativo para alcançar efetivamente uma audiência global mais ampla com notícias críticas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode transformar minha produção de vídeos de notícias?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de notícias profissionais de forma eficiente usando seu avançado estúdio de transmissão por IA. Você pode aproveitar modelos de vídeo pré-desenhados e âncoras de notícias de IA realistas para produzir rapidamente conteúdo de vídeo de notícias globais envolventes.

A HeyGen pode criar vídeos envolventes para redes sociais diretamente de um roteiro?

Com certeza, a HeyGen simplifica a criação de vídeos para redes sociais transformando seus roteiros em vídeos dinâmicos. Utilize avatares de IA realistas e geração avançada de narração, combinados com edição intuitiva de arrastar e soltar, para uma geração de vídeo criativa de ponta a ponta.

Que controle criativo a HeyGen oferece para efeitos de vídeo e branding?

A HeyGen oferece amplo controle criativo através de seu editor de vídeo online, permitindo que você aplique vários efeitos e filtros de vídeo. Você também pode implementar controles de branding fortes com seu logotipo e cores, integrando mídia de arquivo e terços inferiores personalizados para um enriquecimento visual da narrativa.

Como a HeyGen apoia a criação de conteúdo de notícias em vários idiomas e para audiências globais?

A HeyGen permite que você alcance uma audiência global criando vídeos de notícias em vários idiomas com geração de narração realista. Utilize diversos avatares de IA para entregar conteúdo localizado sem esforço, tornando a HeyGen um criador de vídeos de notícias globais essencial para transmissões internacionais.

