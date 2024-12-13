Criador de Vídeos de Marketing Global: Alcance Audiências em Todo Lugar

Transforme seus vídeos de marketing em ativos globais. Crie e adapte rapidamente conteúdo para qualquer audiência com avatares de IA impressionantes.

Desenvolva um vídeo atraente de 90 segundos para gerentes de marketing que estão avaliando novas tecnologias, mostrando como ferramentas impulsionadas por IA aprimoram sua plataforma de marketing de vídeo. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma narração informativa, demonstrando as capacidades de avatares de IA e Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para criação de conteúdo eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 1 minuto direcionado a equipes globais de marketing e gerentes de desenvolvimento de negócios, destacando o poder das capacidades multilíngues na criação de vídeos. O vídeo deve apresentar visuais envolventes e diversos, com geração de narração clara e legendas para alcançar efetivamente audiências internacionais.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo elegante de 2 minutos voltado para diretores de marketing e gerentes de operações, ilustrando como a integração de ferramentas de vídeo pode otimizar seu conjunto de tecnologias de marketing e fornecer análises e insights acionáveis. Empregue um estilo visual moderno e orientado por dados com uma voz confiante e autoritária, enfatizando a facilidade de implantação usando os Modelos e cenas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo animado de 45 segundos para pequenos empresários e criadores de conteúdo, demonstrando como é fácil produzir conteúdo profissional com modelos de vídeo e funcionalidade de arrastar e soltar. O estilo visual e de áudio deve ser simples e fácil de seguir, mostrando o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para entrega de conteúdo versátil.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing Global

Transforme sua estratégia de marketing com vídeos envolventes e localizados. Crie, personalize e compartilhe facilmente conteúdo de vídeo profissional em todo o mundo.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Inicial
Comece seu vídeo de marketing global transformando texto em visuais envolventes usando as ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para delinear rapidamente seu conteúdo.
2
Step 2
Personalize com Modelos e Avatares
Personalize seu vídeo escolhendo entre vários modelos e cenas. Aumente o impacto da sua mensagem adicionando avatares de IA profissionais para apresentar seu conteúdo.
3
Step 3
Localize e Marque Seu Conteúdo
Garanta alcance global gerando narrações em vários idiomas e adicionando legendas. Aplique seus controles de branding distintos, incluindo logotipos e cores personalizadas, para uma identidade consistente.
4
Step 4
Exporte para Distribuição Global
Prepare seus vídeos de marketing para diversos canais com redimensionamento de proporção de aspecto. Exporte seu conteúdo de alta qualidade para distribuição perfeita em várias plataformas de mídia social e outros canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes Impulsionadas por IA

.

Produza histórias de sucesso de clientes autênticas usando vídeo de IA, construindo confiança e credibilidade com seu público global através de depoimentos visuais envolventes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para equipes de marketing?

A HeyGen utiliza ferramentas impulsionadas por IA para simplificar a criação de vídeos, permitindo que equipes de marketing transformem texto em vídeos de marketing profissionais com avatares de IA e narrações realistas. Esta robusta plataforma de marketing de vídeo capacita a produção eficiente de conteúdo.

A HeyGen pode apoiar campanhas de vídeo de marketing global com capacidades multilíngues?

Sim, a HeyGen é projetada como um criador de vídeos de marketing global, oferecendo suporte multilíngue através de avatares de IA avançados e geração versátil de narrações. Isso garante que seus vídeos de marketing ressoem com diversas audiências internacionais.

Quais controles de branding e opções de personalização estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca diretamente em seus vídeos de marketing e players personalizáveis. Utilize modelos de vídeo pré-desenhados e cenas para manter uma identidade de marca consistente em todo o conteúdo.

A HeyGen oferece opções de exportação flexíveis para várias plataformas de mídia social?

A HeyGen otimiza a distribuição de vídeos de marketing ao suportar várias opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto adequadas para todas as principais plataformas de mídia social. Gerencie e implante facilmente seus vídeos de marketing a partir de uma biblioteca de vídeos centralizada.

