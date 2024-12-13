Desenvolva um vídeo atraente de 90 segundos para gerentes de marketing que estão avaliando novas tecnologias, mostrando como ferramentas impulsionadas por IA aprimoram sua plataforma de marketing de vídeo. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma narração informativa, demonstrando as capacidades de avatares de IA e Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para criação de conteúdo eficiente.

Gerar Vídeo