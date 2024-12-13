Gerador de Vídeos de Marketing Global: Crie Campanhas Impactantes

Crie vídeos de marketing profissionais e alinhados à marca com avatares de IA realistas, engajando audiências globais enquanto reduz custos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing ansiosos para reduzir custos de produção. Este vídeo dinâmico e envolvente deve destacar a facilidade de transformar texto em visuais atraentes. Empregue o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente conteúdo profissional, complementado por legendas claras e uma voz animada e amigável, garantindo máxima retenção da mensagem e demonstrando o poder de um gerador de texto-para-vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para equipes de marketing empresarial, ilustrando o poder de uma plataforma de criação de vídeos com IA para conteúdo consistente e alinhado à marca. O estilo visual deve ser sofisticado e elegante, mostrando como aproveitar a extensa biblioteca de templates e cenas da HeyGen e o suporte integrado de mídia/banco de imagens para manter as diretrizes da marca em diversas campanhas. O áudio deve ser profissional e informativo, guiando os usuários pelas funcionalidades avançadas da plataforma e templates de vídeo versáteis.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para gerentes de produto e estrategistas de conteúdo, demonstrando como criar vídeos alinhados à marca para lançamentos de produtos técnicos. O vídeo precisa de um estilo visual detalhado e explicativo, incorporando gravações de tela e infográficos. Utilize a geração de narração da HeyGen para explicações técnicas precisas e garanta uma implantação perfeita em várias plataformas, aproveitando a capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto. Isso ajuda a entregar vídeos de marketing de alta qualidade consistentemente para audiências especializadas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Marketing Global

Produza facilmente vídeos de marketing de alta qualidade e localizados para uma audiência global usando tecnologia de IA de ponta.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a Partir de um Roteiro
Comece transformando seu texto em conteúdo de vídeo envolvente usando nosso poderoso gerador de texto-para-vídeo, estabelecendo a base para sua mensagem.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA Profissional
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca, garantindo uma presença consistente e profissional na tela para suas campanhas globais.
3
Step 3
Adicione Capacidades Multilíngues
Alcance audiências em todo o mundo gerando facilmente seu vídeo com narrações multilíngues e legendas precisas, quebrando barreiras de comunicação.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Marketing Alinhado à Marca
Finalize e exporte seu vídeo profissional e alinhado à marca, pronto para distribuição em todos os seus canais de marketing para maximizar o impacto global.

Casos de Uso

Depoimentos de Clientes Cativantes

Depoimentos de Clientes Cativantes

Crie vídeos profissionais de histórias de sucesso de clientes para construir confiança e demonstrar valor a potenciais clientes globais.

Perguntas Frequentes

Como funciona a plataforma de criação de vídeos com IA da HeyGen para gerar vídeos de marketing?

HeyGen é uma plataforma avançada de criação de vídeos com IA que transforma roteiros de texto em vídeos de marketing dinâmicos usando seu poderoso gerador de texto-para-vídeo. Ela utiliza avatares de IA sofisticados e geração de voz com IA para produzir conteúdo de vídeo profissional de forma eficiente.

A HeyGen pode criar vídeos profissionais e alinhados à marca com avatares de IA personalizáveis?

Com certeza. A HeyGen permite que os usuários produzam vídeos profissionais e alinhados à marca oferecendo avatares de IA personalizáveis e controles robustos de branding. Você pode integrar facilmente o logotipo e as cores específicas da sua marca para manter uma identidade visual consistente em todos os seus esforços de marketing em vídeo.

Quais capacidades multilíngues a HeyGen oferece para a geração de vídeos de marketing global?

A HeyGen atua como um gerador eficaz de vídeos de marketing global ao fornecer amplas capacidades multilíngues e geração de voz avançada com IA. Isso permite que você localize facilmente seu conteúdo de vídeo para diversas audiências ao redor do mundo, com legendas e captions geradas automaticamente.

Como a HeyGen pode simplificar a produção de vídeos envolventes para redes sociais?

A HeyGen, como um gerador de vídeos com IA intuitivo, simplifica a criação de vídeos envolventes para redes sociais através de uma ampla seleção de templates de vídeo personalizáveis. Os usuários podem rapidamente produzir conteúdo cativante, garantindo qualidade profissional e adicionando legendas e captions essenciais para alcançar o máximo de audiência.

