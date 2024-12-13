Criador de Vídeos de Caminhos Educacionais Globais para Aprendizagem Online

Transforme rapidamente seus roteiros educacionais em vídeos envolventes com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional limpo e informativo de 45 segundos, direcionado a educadores e treinadores corporativos, que ilustre a facilidade de desenvolver conteúdo de aprendizagem online envolvente. Aproveite os diversos Modelos e cenas da HeyGen e garanta acessibilidade com Legendas automáticas, acompanhadas por uma trilha sonora animada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional moderno e acelerado de 30 segundos para equipes de marketing em empresas de EdTech, destacando como um gerador de vídeo de IA pode aumentar o engajamento dos alunos. Empregue a geração de Narração energética da HeyGen e o suporte rico de Biblioteca de mídia/estoque para criar conteúdo visualmente rico e cativante que chame a atenção instantaneamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo polido e confiável de 60 segundos para criadores de cursos independentes e especialistas em assuntos, demonstrando como elevar a criação de cursos com um motor criativo poderoso. Utilize o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen para entrega em múltiplas plataformas e sua funcionalidade intuitiva de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transmitir ideias complexas com um tom conversacional e branding consistente.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funciona um criador de vídeos de caminhos educacionais globais

Crie facilmente vídeos e cursos educacionais dinâmicos e envolventes com IA, projetados para guiar os alunos em suas jornadas educacionais globais.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Curso
Comece transformando seu currículo ou planos de aula diretamente em vídeo. Utilize nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar vídeos educacionais envolventes a partir do seu material escrito com facilidade.
2
Step 2
Escolha Avatares de IA Envolventes
Selecione entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu conteúdo de curso, melhorando a conexão com seus alunos. Personalize sua aparência e voz para guiar os alunos de forma eficaz.
3
Step 3
Personalize com Controles de Branding
Garanta consistência em todos os seus caminhos educacionais globais. Aplique o visual e a sensação distintos da sua instituição usando nossos controles de branding, incluindo logotipos, cores e fontes personalizadas.
4
Step 4
Gere Vídeos Acessíveis
Finalize seus vídeos instrucionais para um público mundial. Adicione facilmente Legendas abrangentes para melhorar a acessibilidade e compreensão para diversos alunos globalmente.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Educacionais Complexos

Simplifique tópicos acadêmicos ou técnicos complexos usando geração de vídeo de IA, tornando os caminhos educacionais globais mais acessíveis e compreensíveis para os alunos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar vídeos educacionais para aprendizado global?

A HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que simplifica a criação de vídeos educacionais envolventes. Ela ajuda organizações a produzir conteúdo de alta qualidade adequado para caminhos educacionais globais, aumentando o engajamento dos alunos.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para produção de vídeos?

A HeyGen fornece um poderoso motor criativo com Criação de Vídeo Nativa de Prompt, permitindo que os usuários projetem vídeos sem esforço. Com extensos modelos de vídeo e controles de branding, você pode manter uma identidade visual consistente em todo o seu conteúdo de vídeo instrucional.

A HeyGen suporta recursos avançados como avatares de IA e narrações personalizadas?

Sim, a HeyGen permite o uso de avatares de IA realistas e oferece robustas capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Você também pode aproveitar a geração avançada de narração e legendas automáticas para tornar seu conteúdo de aprendizagem online acessível e dinâmico.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeo de ponta a ponta?

A HeyGen fornece uma plataforma de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, permitindo que os usuários criem cursos completos de vídeo instrucional de forma eficiente. Essa abordagem abrangente simplifica a criação de cursos, do roteiro ao resultado final.

