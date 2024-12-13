Gerador de Vídeos de Comércio Global: Escale Seu E-commerce

Impulsione seu marketing de e-commerce com a criação automatizada de vídeos, transformando roteiros em vídeos envolventes usando Texto para Vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio conciso de 15 segundos para redes sociais que cative proprietários de pequenas empresas com uma oferta por tempo limitado. Utilizando visuais vibrantes e energéticos de modelos profissionais, este anúncio usará legendas proeminentes e uma trilha sonora cativante para maximizar o engajamento e impulsionar os resultados de marketing de e-commerce, garantindo que a mensagem seja entregue de forma rápida e eficaz.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo explicativo de 45 segundos para equipes de marketing, ilustrando o poder de um gerador de vídeos de IA. Sua estética visual profissional e limpa, com suporte relevante de mídia de banco de imagens, demonstrará como a conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro simples facilita a criação de conteúdo altamente escalável.
Prompt de Exemplo 3
Voltado para profissionais de e-commerce, este vídeo de 60 segundos deve lançar um novo produto inovador com impacto. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, com tomadas cinematográficas do produto e uma narração sofisticada, tudo otimizado para vários formatos prontos para plataformas através do redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen, posicionando-o como o gerador de vídeos de IA definitivo para e-commerce.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Comércio Global

Crie facilmente vídeos envolventes e centrados em produtos otimizados para o comércio global com as ferramentas com tecnologia de IA do HeyGen.

1
Step 1
Crie a partir do Roteiro
Transforme suas descrições de produtos ou texto de marketing em vídeos dinâmicos usando a capacidade de Texto para Vídeo do HeyGen a partir do roteiro, iniciando sua jornada com o gerador de vídeos de IA.
2
Step 2
Selecione Visuais
Enriqueça seu conteúdo de vídeo escolhendo entre uma ampla gama de Modelos e cenas do HeyGen, projetados para mostrar seus produtos de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique a Identidade Visual
Mantenha a consistência da marca em todos os seus vídeos de produtos aplicando seus controles de Identidade Visual personalizados, incluindo logotipos e cores.
4
Step 4
Exporte para Plataformas
Finalize seu vídeo de comércio global usando o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, garantindo que esteja perfeitamente formatado para qualquer mercado ou plataforma de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Testemunhos de Clientes

Desenvolva vídeos atraentes com tecnologia de IA apresentando histórias de sucesso de clientes para construir confiança e credibilidade para produtos em mercados globais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meus vídeos de produtos com IA?

O HeyGen capacita você a criar "vídeos de produtos" atraentes usando "vídeos de avatar de IA" avançados e "ferramentas com tecnologia de IA". Transforme facilmente roteiros em conteúdo visual envolvente, fazendo seu "marketing de e-commerce" se destacar com um toque profissional.

O que torna o HeyGen uma solução eficaz de Texto para Vídeo para e-commerce?

O HeyGen se destaca como uma solução de "Texto para Vídeo" ao simplificar a "criação automatizada de vídeos" a partir de seus roteiros. Isso permite "criação de conteúdo escalável" para suas necessidades de "marketing de e-commerce", transformando conteúdo escrito em vídeos dinâmicos de forma eficiente.

O HeyGen oferece modelos profissionais para criar anúncios em redes sociais?

Sim, o HeyGen fornece uma ampla gama de "modelos profissionais" especificamente projetados para criar "anúncios em redes sociais" impactantes. Esses modelos garantem que seu conteúdo seja apresentado em "formatos prontos para plataformas", impulsionando o engajamento e a consistência da marca em todos os canais.

Como o HeyGen apoia a geração de vídeos de comércio global?

O HeyGen é um "gerador de vídeos de comércio global" líder, utilizando tecnologia de "gerador de vídeos de IA" para alcançar públicos diversos. Com suporte para mais de "170+ idiomas" e geração de narração integrada, você pode localizar seu conteúdo sem esforço para mercados internacionais.

