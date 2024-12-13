Gerador de Vídeos para Campanhas Globais para Anúncios de Classe Mundial

Gere vídeos envolventes para todas as suas campanhas de marketing e mídias sociais em todo o mundo, transformando roteiros em visuais atraentes com Texto-para-vídeo.

558/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a desenvolvedores de software e treinadores técnicos, ilustrando as capacidades avançadas de um gerador de vídeos com IA para documentação técnica. Visualmente, deve ser um tutorial claro e passo a passo apresentado por um avatar de IA amigável e conhecedor, com uma narração nítida e didática. Enfatize como os avatares de IA da HeyGen trazem à vida assuntos técnicos complexos sem a necessidade de apresentadores ao vivo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos especificamente para profissionais de marketing digital que gerenciam campanhas em várias plataformas, demonstrando a criação eficiente de vídeos para diversos canais de mídia social. O estilo visual deve ser uma montagem rápida de trechos de conteúdo variados com sobreposições de texto vibrantes, acompanhados por música de fundo energética e uma voz clara e concisa. Mostre o recurso de Legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e engajamento em todas as plataformas, assegurando uma comunicação de alto impacto para campanhas de marketing.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de produto inspirador de 2 minutos voltado para proprietários de pequenas empresas e empreendedores solo, demonstrando como criar rapidamente conteúdo de marketing de nível profissional usando ferramentas poderosas de edição de vídeo. A apresentação visual deve ser fácil de seguir, apresentando uma gama diversificada de modelos e cenas editáveis, apoiada por uma narração calorosa e encorajadora. Ilustre como os Modelos e cenas da HeyGen simplificam a criação de vídeos complexos, capacitando os usuários a produzir visuais impressionantes sem experiência extensa em design.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos para Campanhas Globais

Gere vídeos atraentes e de alta qualidade para suas campanhas globais de marketing e mídias sociais com eficiência impulsionada por IA e flexibilidade criativa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nossa plataforma transforma seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, tornando a criação de Texto-para-vídeo a partir de roteiro simples e eficiente para qualquer campanha de marketing.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca. Personalize sua aparência e voz para ressoar com seus públicos-alvo em diferentes regiões e idiomas.
3
Step 3
Adicione Melhorias Visuais e de Áudio
Enriqueça seu vídeo com geração profissional de narração, música de fundo e mídia de estoque. Aproveite os Modelos e cenas para construir rapidamente a narrativa visual do seu vídeo e manter seu público engajado.
4
Step 4
Exporte e Implante Globalmente
Finalize seu vídeo com Legendas automáticas geradas para acessibilidade global. Em seguida, simplesmente exporte sua Saída de Qualidade HD adaptada para diversas campanhas de mídias sociais em diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Aproveite a criação de vídeos com IA para destacar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança para sua marca global.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação eficiente de vídeos com IA a partir de texto?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de Texto-para-vídeo, transformando seus roteiros diretamente em vídeos profissionais. Essa abordagem inovadora simplifica todo o processo de criação de vídeos, permitindo a geração rápida de conteúdo para diversas necessidades.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para áudio e acessibilidade?

A HeyGen oferece geração robusta de Narração com várias vozes, juntamente com Legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e o alcance dos vídeos. Esses recursos garantem que seu conteúdo seja claro e envolvente para um público mais amplo, contribuindo para uma Saída de Qualidade HD.

A HeyGen fornece ferramentas para consistência de marca e integração de fluxo de trabalho?

Absolutamente, a HeyGen inclui controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca perfeitamente em seus vídeos. Nossa plataforma também suporta integração de fluxo de trabalho, otimizando suas ferramentas de edição de vídeo e pipeline de produção para máxima eficiência.

Como a HeyGen pode melhorar campanhas globais de marketing e mídias sociais?

A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos para campanhas globais, permitindo a produção rápida de conteúdo diversificado para campanhas de marketing e mídias sociais. Com recursos como Modelos e cenas e redimensionamento de proporção, você pode facilmente adaptar seus vídeos para várias plataformas e públicos em todo o mundo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo