Criador de Vídeos de Marca Global: Escale Seu Conteúdo Globalmente

Crie vídeos alinhados à marca para seu público global usando poderosos modelos & cenas para garantir uma mensagem consistente em todo o mundo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Você é um pequeno empresário lutando para criar "vídeos alinhados à marca" de forma consistente? Descubra como em um vídeo vibrante e envolvente de 45 segundos, voltado para pequenos empresários e criadores de conteúdo. Este prompt apresenta um tom de áudio animado e amigável que complementa visuais que destacam os vastos "Modelos & cenas" e "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen, tornando a criação de vídeos profissionais acessível e sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Mostre como as empresas podem revolucionar sua produção de vídeo em um vídeo de 30 segundos projetado para profissionais de marketing e RH com conhecimento em tecnologia. Este prompt, com um estilo visual futurista e limpo e uma voz confiante e articulada de IA, destacará a integração perfeita de "Avatares de IA" e "Texto para vídeo a partir de roteiro" para criar conteúdo personalizado e impactante usando o HeyGen como um líder "Criador de vídeos de IA".
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 2 minutos para empresas que precisam de conteúdo versátil para diversas plataformas, demonstrando como o HeyGen simplifica a "criação de vídeos" para "vídeos de redes sociais" e comunicações internas. Este prompt usará visuais claros e funcionais para destacar a facilidade de "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para diferentes plataformas e a conveniência do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque", tudo narrado com um tom encorajador, garantindo que seu "criador de vídeos de marca global" possa alcançar todos os cantos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marca Global

Crie vídeos atraentes e alinhados à marca para seu público global com ferramentas alimentadas por IA, simplificando a produção e garantindo uma mensagem consistente.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Selecione de uma rica biblioteca de modelos de vídeo personalizados ou comece com um roteiro para construir rapidamente sua cena inicial.
2
Step 2
Adicione Seus Elementos de Marca
Incorpore os ativos únicos da sua marca usando controles de marca integrados, garantindo que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua identidade.
3
Step 3
Crie Conteúdo Envolvente
Dê vida ao seu vídeo com Avatares de IA ou aproveite a tradução de vídeo alimentada por IA para falar diretamente com seu público global em vários idiomas.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Exporte facilmente seus vídeos finalizados e de qualidade profissional em vários formatos de proporção, prontos para todas as suas plataformas de redes sociais e canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Vídeos Educacionais e de Treinamento Globais

Expanda o alcance da sua marca criando conteúdo educacional diversificado e módulos de treinamento que envolvam aprendizes e funcionários em todo o mundo.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA para empresas?

O criador de vídeos de IA do HeyGen utiliza tecnologia avançada e um editor intuitivo de arrastar e soltar para simplificar a criação de vídeos. Esta ferramenta de produção de vídeo self-service ajuda as empresas a reduzir o tempo e os custos associados à produção de vídeo tradicional.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os meus vídeos?

Sim, o HeyGen garante que seus vídeos estejam consistentemente alinhados à marca, oferecendo modelos de vídeo personalizados e controles de marca integrados robustos. Isso permite que você produza conteúdo profissional e de alta qualidade que esteja em conformidade com as diretrizes da sua marca, tornando o HeyGen um poderoso criador de vídeos de marca global.

Quais são as capacidades dos Avatares de IA do HeyGen para alcançar um público global?

Os avançados Avatares de IA do HeyGen podem ser combinados com tradução de vídeo alimentada por IA e narrações realistas para produzir conteúdo envolvente para um público global. Essa capacidade permite que as empresas expandam seu alcance e se conectem efetivamente com mercados diversos.

O HeyGen facilita a colaboração em tempo real para projetos de vídeo?

Absolutamente, o editor de vídeo intuitivo do HeyGen suporta colaboração em tempo real, permitindo que as equipes trabalhem juntas de forma integrada em projetos de criação de vídeo. Essa funcionalidade simplifica significativamente os fluxos de trabalho e ajuda a reduzir o tempo e os custos de produção de vídeo.

