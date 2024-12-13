Criador de Vídeos de Anúncio Global: Alcance Audiências Globalmente

Garanta a consistência da marca em todos os anúncios globais. Personalize seus vídeos perfeitamente com nossos robustos controles de Branding (logo, cores).

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de 30 segundos para o lançamento de um novo produto, voltado para entusiastas de tecnologia e clientes existentes ávidos por inovação. O estilo visual e de áudio deve ser elegante, de alta tecnologia e energético, usando animações limpas para destacar os principais recursos com uma narração empolgante. Este criador de vídeos de anúncio utilizará efetivamente a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro, garantindo um lançamento rápido e impactante do conteúdo dinâmico.
Prompt de Exemplo 2
É necessário um vídeo inspirador de anúncio corporativo de 60 segundos para celebrar um marco significativo da empresa, destinado a funcionários, parceiros e investidores. Esta produção deve adotar um estilo visual celebratório e profissional, integrando elementos consistentes de branding da empresa ao longo do vídeo. Uma mensagem calorosa e confiante, entregue através do recurso de geração de narração da HeyGen, reforçará as conquistas da empresa e delineará sua visão futura.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de 40 segundos introduzindo um novo recurso de suporte multilíngue dentro de um criador de vídeos de anúncio global, direcionado a empresas internacionais e equipes de marketing. O estilo visual precisa ser claro e amigável, demonstrando a facilidade de uso do recurso em diferentes idiomas. Garanta uma narração autoritária, mas amigável, e incorpore legendas automáticas da HeyGen para destacar as novas capacidades linguísticas e melhorar a acessibilidade global.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio Global

Crie facilmente vídeos de anúncio global impressionantes usando ferramentas alimentadas por IA, alcançando audiências em todo o mundo com conteúdo personalizado e acabamento profissional.

1
Step 1
Selecione um modelo dinâmico
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos profissionalmente desenhados para definir o tom perfeito para seu anúncio global. Isso fornece uma base criativa para sua mensagem.
2
Step 2
Crie sua narrativa envolvente
Escreva ou cole seu roteiro, depois selecione um avatar de IA para entregar sua mensagem. Com as ferramentas alimentadas por IA da HeyGen, você pode facilmente gerar uma apresentação profissional para seu anúncio.
3
Step 3
Aplique branding e garanta clareza
Eleve seu anúncio global aplicando o logo e as cores personalizadas da sua marca através dos controles de branding, garantindo um visual consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e compartilhe sua mensagem
Exporte seu vídeo de anúncio em vários formatos de proporção adequados para diferentes canais de mídia social, garantindo alcance e impacto máximos em sua audiência global.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Anúncios Inspiradores de Empresas Globais

Crie vídeos motivacionais e inspiradores para anúncios de empresas globais, comunicando efetivamente visão e valores.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo de anúncio global envolvente?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de anúncio global impactantes transformando seu roteiro em visuais dinâmicos com avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Você pode selecionar entre uma variedade de modelos profissionais para lançar rapidamente sua visão criativa para qualquer anúncio.

Quais recursos a HeyGen oferece para produzir facilmente um vídeo de anúncio online?

A HeyGen fornece um criador de vídeos online intuitivo com ferramentas alimentadas por IA, permitindo que você produza anúncios profissionais sem esforço usando modelos pré-desenhados e um editor de vídeo robusto. Adicione facilmente animações de texto envolventes e legendas automáticas para aprimorar sua mensagem.

Posso personalizar o branding e os visuais dos meus vídeos de anúncio usando a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen oferece amplas opções de personalização de branding para garantir que seus vídeos de anúncio se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa. Você pode integrar seu logo, escolher cores da marca e utilizar o editor de vídeo para ajustes visuais precisos e animação de texto.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de anúncio para um público global?

A HeyGen facilita a criação de vídeos de anúncio para um público global através de geração poderosa de narração e legendas e subtítulos automáticos em vários idiomas. Isso garante que sua mensagem ressoe efetivamente em diversas regiões para qualquer anúncio de expansão global.

