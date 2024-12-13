Absolutamente, a HeyGen capacita os usuários com extensos controles de branding e uma robusta biblioteca de mídia para manter uma representação de marca consistente. Você pode carregar ativos personalizados, como logotipos e paletas de cores específicas da marca, e integrar mídia de estoque para enriquecer seus vídeos, garantindo que cada produção ressoe com sua identidade visual estabelecida.