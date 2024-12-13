A HeyGen é projetada para otimizar seu fluxo de trabalho, permitindo que você reaproveite facilmente conteúdo existente em novos formatos de vídeo, como clipes de vídeo de curta duração para redes sociais. Recursos como legendagem automática de vídeos e ferramentas de edição eficientes ajudam a economizar horas de trabalho, tornando a criação e distribuição de conteúdo mais eficiente.