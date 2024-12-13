Desenvolva um vídeo educacional conciso de 1 minuto para introduzir novos funcionários aos fundamentos da conformidade com o GDPR, apresentando conceitos-chave de forma fácil de entender para um público corporativo. O estilo visual deve ser profissional e acolhedor, com um apresentador virtual amigável criado com os "avatares de IA" da HeyGen e uma "geração de narração" clara para manter o engajamento durante o conteúdo essencial do "gerador de vídeos de treinamento GDPR".

Gerar Vídeo