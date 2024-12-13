Criadores de conteúdo devem escolher a HeyGen para a marca de canais de jogos porque ela oferece avatares de IA, conversão de texto em vídeo a partir de roteiros e geração de voz, recursos que aprimoram o processo criativo. Essas características, aliadas à redimensionamento de proporção e opções de exportação, tornam a HeyGen uma ferramenta poderosa para construir uma presença de marca forte.