Criador de Vídeos de Anúncios de Jogos: Crie Anúncios de Alta Conversão Rápido

Gere facilmente vídeos de anúncios de jogos envolventes que aumentam o engajamento dos jogadores usando o recurso Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

533/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional imersivo de 30 segundos direcionado a estúdios de jogos estabelecidos e agências de marketing lançando novos títulos. Integre `filmagens de gameplay` dinâmicas com uma narração profissional e design de som impactante, usando transições suaves para mostrar o mundo do jogo. Apresente um `avatar de IA` do HeyGen apresentando os pontos de venda exclusivos do jogo, enfatizando a capacidade da plataforma de gerar apresentadores digitais realistas.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma variação de anúncio concisa de 20 segundos para profissionais de marketing de desempenho e testadores A/B na indústria de jogos, focando em um recurso ou personagem específico do jogo. O estilo visual deve ser limpo e focado em conversão, empregando dicas visuais de comparação A/B e mensagens concisas com um claro chamado à ação. Ilustre como o "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" do HeyGen ajuda a otimizar `variações de anúncios` para diferentes plataformas, garantindo alcance e eficácia máximos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio envolvente de 45 segundos voltado para equipes de marketing globais de plataformas de jogos ou desenvolvedores de jogos educacionais. O estilo visual e de áudio deve ser cinematográfico, incorporando visuais diversos de `biblioteca de mídia/suporte de estoque` que refletem os temas do jogo, acompanhados por música de fundo inspiradora. Mostre como o recurso de "Legendas/legendas" do HeyGen pode ser usado para alcançar um público internacional, tornando a ferramenta de `criador de vídeos de anúncios de jogos` inestimável para campanhas globais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios de Jogos

Crie facilmente vídeos de anúncios de jogos de alta conversão em minutos com nosso gerador de vídeos de IA intuitivo, projetado para jogos mobile e marketing de jogos.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou use nosso gerador de vídeos de IA para começar a criar seu anúncio do zero, fornecendo uma base sólida para sua campanha.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Integre suas filmagens de gameplay e ativos únicos, personalize elementos de marca ou adicione avatares de IA dinâmicos para fazer seu anúncio de jogo realmente se destacar e capturar a atenção.
3
Step 3
Gere Áudio e Texto Envolventes
Enriqueça seu anúncio com geração de narração de som natural e adicione automaticamente legendas precisas, garantindo que sua mensagem seja clara e acessível a um público global.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu anúncio de jogo exportando-o em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas, e gere facilmente variações de anúncios para otimizar o desempenho de sua campanha.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Depoimentos e Avaliações de Jogadores

.

Produza vídeos de IA atraentes com depoimentos de jogadores ou avaliações de jogos para construir confiança e atrair novos jogadores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo criativo para vídeos de anúncios de jogos?

O HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos de anúncios de jogos de alta qualidade de forma eficiente, transformando ideias em conteúdo envolvente. Utilize sua interface intuitiva e recursos baseados em IA para dar vida à sua visão criativa para um marketing de jogos eficaz.

Posso integrar filmagens de gameplay e avatares de IA nos meus anúncios de jogos com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite a integração perfeita de suas próprias filmagens de gameplay e oferece uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar em seus vídeos de anúncios de jogos. Isso permite criar variações de anúncios dinâmicas e personalizadas para máximo impacto.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para produzir rapidamente campanhas diversificadas de vídeos de anúncios de jogos?

O HeyGen fornece uma rica biblioteca de modelos de vídeo personalizáveis e capacidades de script para vídeo baseadas em IA, facilitando a geração de inúmeros scripts de anúncios de alta conversão e variações de anúncios. Isso acelera seu fluxo de trabalho criativo e aumenta o engajamento dos jogadores.

Como o HeyGen pode melhorar o apelo visual dos meus vídeos de anúncios de jogos mobile?

O HeyGen permite que você eleve seus vídeos de anúncios de jogos mobile com efeitos visuais profissionais, gráficos em movimento atraentes e animações envolventes. Seus recursos robustos de edição de vídeo garantem que seu conteúdo promocional capture a atenção e impulsione instalações.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo