Gerador de Vídeos Publicitários de Jogos: Crie Anúncios que Convertem

Transforme suas ideias de anúncios em vídeos de jogos atraentes sem esforço. Nosso gerador de vídeos com IA usa texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma criação rápida e de alto impacto.

Crie um vibrante vídeo publicitário de 30 segundos para um novo jogo mobile, direcionado a desenvolvedores de jogos independentes que desejam simplificar seu marketing. O estilo visual deve ser brilhante e envolvente, apresentando cenas emocionantes do jogo intercaladas com um avatar de IA amigável e profissional explicando os pontos de venda únicos do jogo. Utilize os poderosos avatares de IA da HeyGen para transmitir uma mensagem clara e concisa com uma trilha sonora moderna e energética.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional elegante de 45 segundos para um RPG de fantasia, voltado para gerentes de marketing em grandes estúdios de jogos mobile que buscam eficiência na criação de anúncios. A estética visual deve ser épica e cinematográfica, destacando momentos dramáticos do jogo e mostrando como variações diversas de anúncios podem ser produzidas rapidamente usando os extensos Templates & cenas da HeyGen. O áudio deve ser orquestral e imersivo, construindo suspense e emoção.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial informativo de 60 segundos, projetado para criadores de conteúdo e streamers que desejam gerar facilmente conteúdo de vídeo publicitário de jogos. A apresentação visual deve ser limpa e instrutiva, demonstrando a facilidade de transformar um roteiro em um vídeo dinâmico com o recurso Texto-para-vídeo da HeyGen. Uma narração clara e entusiástica e uma trilha sonora de fundo de apoio guiarão os espectadores pelo processo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um conteúdo rápido e compartilhável de 15 segundos para redes sociais, direcionado a profissionais de marketing de redes sociais que buscam criar anúncios de jogos virais. O estilo visual deve ser acelerado e humorístico, apresentando falhas inesperadas no jogo ou interações engraçadas entre personagens. Uma narração envolvente e expressiva gerada usando a capacidade de Geração de Narração da HeyGen deve narrar os eventos cômicos, acompanhada de um clipe de som animado e em tendência.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos Publicitários de Jogos

Crie vídeos publicitários de jogos envolventes e de alto desempenho sem esforço com IA. Transforme conceitos em conteúdo de formato curto cativante pronto para redes sociais.

1
Step 1
Escolha Sua Base Criativa
Inicie seu projeto de anúncio de jogo selecionando de uma rica biblioteca de templates de vídeo profissionais otimizados para vários gêneros de jogos. Cada template oferece uma base criativa sólida, permitindo que você construa rapidamente um anúncio envolvente.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo de Jogo
Integre perfeitamente suas filmagens únicas do jogo, capturas de tela ou ativos promocionais no template escolhido. Utilize nosso suporte abrangente de biblioteca de mídia/estoque para encontrar clipes, imagens e músicas adicionais que complementem perfeitamente a estética do seu jogo.
3
Step 3
Aprimore com Áudio de IA
Eleve o impacto do seu anúncio com áudio sofisticado. Nosso recurso de geração de narração permite que você crie narrações envolventes em vários idiomas e tons, garantindo que sua mensagem cative os jogadores desde o primeiro segundo.
4
Step 4
Exporte e Publique
Uma vez que seu anúncio de jogo dinâmico esteja polido, exporte-o facilmente no formato de proporção ideal para as plataformas de redes sociais populares. Seu anúncio de jogo com IA está agora pronto para se conectar com um público mais amplo e gerar engajamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspirando o Engajamento dos Jogadores

Crie vídeos com IA que inspirem potenciais jogadores, gerando entusiasmo pelo seu jogo e promovendo um engajamento mais profundo do público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação dos meus vídeos publicitários de jogos?

A HeyGen é um editor de vídeo com IA que permite aos criadores de conteúdo gerar rapidamente vídeos publicitários de jogos atraentes. Aproveite uma variedade de templates de vídeo e animações de texto dinâmicas para fazer seu conteúdo de formato curto se destacar nas plataformas de redes sociais.

A HeyGen oferece avatares de IA para meus vídeos?

Sim, a HeyGen fornece uma seleção de avatares de IA realistas que podem dar vida aos seus roteiros. Essa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro, combinada com a geração de narração, cria conteúdo envolvente e personalizado.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos com IA eficaz?

A HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos oferecendo recursos automáticos de criação de vídeos e um extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque. É um gerador de vídeos com IA projetado para eficiência e alta qualidade de saída para diversas necessidades de conteúdo.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos com a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen permite uma personalização extensa, incluindo controles de branding para aplicar seu logotipo e cores. Você também pode utilizar vários templates de vídeo e animações de texto dinâmicas para alcançar a estética desejada para conteúdo de formato curto.

