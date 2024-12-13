Poderoso Criador de Trailers de Jogos para Revelações Impressionantes

Transforme suas filmagens de jogos em trailers cinematográficos com geração de narração profissional.

Crie um emocionante trailer de jogo de 30 segundos para um RPG indie que está por vir, direcionado a um público central de entusiastas de aventuras de fantasia. Enfatize combates rápidos, efeitos mágicos vibrantes e a jornada envolvente de um herói, acompanhados por música orquestral épica e efeitos sonoros nítidos, aproveitando os "Templates & scenes" do HeyGen para rapidamente estabelecer um mundo imersivo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza uma revelação cinematográfica cativante de 45 segundos para um novo jogo de plataforma de quebra-cabeça, voltado para jogadores casuais e aqueles que buscam uma experiência narrativa única. Mostre uma mistura de vídeos de jogabilidade desafiadora com momentos emocionantes dos personagens através de ângulos de câmera dinâmicos, sublinhados por uma trilha sonora ambiente e misteriosa e uma "Geração de narração" clara para explicar a mecânica central do jogo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma experiência de criação de trailer de alto impacto de 60 segundos para a nova temporada de um grande título de esports, projetada para entusiasmar jogadores competitivos e equipes de marketing. Foque em mostrar novos recursos, introduções de personagens e ação explosiva no jogo com um estilo visual elegante e profissional e música eletrônica impactante, garantindo acessibilidade com "Legendas" para um público global diversificado.
Prompt de Exemplo 3
Gere um trailer conceitual artístico de 20 segundos para um jogo de mundo aberto distópico, atraindo fãs de narrativas atmosféricas e ficção científica sombria. Utilize visuais abstratos e sombrios e uma trilha sonora minimalista de synthwave para criar intriga em torno da premissa do jogo, aproveitando o extenso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para alcançar uma estética única e marcante na criação do seu trailer de jogo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Trailers de Jogos

Crie trailers de jogos de vídeo envolventes sem esforço com nossa plataforma intuitiva, projetada para ajudá-lo a mostrar seu jogo com acabamento profissional.

1
Step 1
Carregue Sua Jogabilidade
Comece adicionando suas filmagens brutas e vídeos de jogabilidade cativantes à biblioteca de mídia da nossa plataforma. Este passo fundamental é crucial para mostrar a mecânica e o apelo visual do seu jogo.
2
Step 2
Desenhe Seu Trailer
Escolha entre uma variedade de modelos de trailers de vídeo profissionais para estruturar a narrativa do seu jogo. Nossa interface intuitiva permite que você selecione e personalize cenas para uma apresentação dinâmica.
3
Step 3
Aprimore com Áudio e Marca
Aprimore seu trailer com acabamento profissional. Utilize nosso recurso de geração de narração para adicionar uma narração envolvente ou integre efeitos sonoros impactantes, dando vida à história do seu jogo.
4
Step 4
Exporte Sua Obra-Prima
Uma vez que seu trailer de jogo esteja completo, exporte-o sem esforço em vários formatos de proporção. Este material de marketing final de alta qualidade está agora pronto para engajar seu público em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exibições Inspiradoras de Histórias de Jogos

.

Desenhe trailers de jogos inspiradores que criem antecipação e entusiasmo, mostrando a narrativa do seu jogo e a jogabilidade imersiva para potenciais jogadores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um gerador de trailers de jogos de vídeo com IA?

O HeyGen capacita os usuários a criar trailers de jogos de vídeo envolventes usando IA. Suas ferramentas intuitivas e capacidades de IA ajudam a simplificar todo o processo de criação de trailers de jogos, permitindo liberdade criativa.

Quais recursos tornam o HeyGen um criador de trailers de jogos eficiente?

O HeyGen oferece uma seleção de modelos de trailers de vídeo e uma interface amigável para produzir rapidamente vídeos de jogabilidade de alta qualidade. Com edição de arrastar e soltar, você pode facilmente integrar suas filmagens, introduções e encerramentos para criar material de marketing atraente.

Posso personalizar a aparência e o som dos meus trailers de jogos com o HeyGen?

Absolutamente! O HeyGen permite uma ampla personalização dos seus trailers de jogos de vídeo, incluindo controles de marca como logotipos e cores. Você também pode aprimorar seus vídeos de jogabilidade com narrações profissionais e uma ampla gama de efeitos sonoros para criar material de marketing verdadeiramente imersivo.

O HeyGen é adequado para criar mais do que apenas trailers de jogos?

Sim, o HeyGen é um criador de trailers versátil, perfeito para criar vários tipos de conteúdo de vídeo além de apenas trailers de jogos. Você pode usar efetivamente o HeyGen para produzir trailers atraentes de canais do YouTube ou qualquer outro material de marketing em vídeo de curta duração.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo