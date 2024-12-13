Crie um vídeo promocional cativante de 30 segundos para uma nova exposição de uma galeria de arte contemporânea, direcionado a entusiastas de arte e colecionadores. O estilo visual deve ser elegante e minimalista, destacando as obras de arte com transições suaves e um áudio ambiente sereno. Utilize os avatares de AI da HeyGen para um apresentador sofisticado introduzindo peças-chave, complementado por geração de narração com som natural para descrever as visões dos artistas, atuando efetivamente como um "criador de vídeos promocionais para galerias" para produzir "vídeos promocionais" atraentes.

Gerar Vídeo