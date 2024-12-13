Imagine um vídeo explicativo vibrante de 45 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing ocupados, mostrando como eles podem criar conteúdo envolvente para seus funis de vendas de forma fácil. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com gráficos animados e uma narração amigável e animada de IA guiando-os pelo processo. Este vídeo curto destaca o poder das narrações de IA da HeyGen para dar vida aos roteiros sem a necessidade de talento profissional.

