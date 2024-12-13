Criador de Vídeos Explicativos para Funis: Aumente Suas Conversões

Impulsione a geração de leads e conversões usando avatares de IA para criar instantaneamente vídeos envolventes para funis de vendas.

Imagine um vídeo explicativo vibrante de 45 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing ocupados, mostrando como eles podem criar conteúdo envolvente para seus funis de vendas de forma fácil. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com gráficos animados e uma narração amigável e animada de IA guiando-os pelo processo. Este vídeo curto destaca o poder das narrações de IA da HeyGen para dar vida aos roteiros sem a necessidade de talento profissional.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo sofisticado de 60 segundos para equipes de marketing corporativo e criadores de conteúdo sérios, ilustrando o impacto do marketing de vídeo profissional. A estética deve ser elegante e moderna, utilizando avatares de IA realistas vestidos com trajes de negócios apresentando conceitos-chave, tudo ao som de uma trilha sonora profissional e inspiradora. Isso demonstra como os avatares de IA da HeyGen fornecem uma presença de marca consistente e personalizável.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo impactante de 30 segundos direcionado a empreendedores e startups ansiosos para impulsionar seus esforços de geração de leads. A abordagem visual deve ser dinâmica e rápida, mostrando rapidamente uma variedade de modelos de vídeos explicativos em ação, acompanhados por uma narração gerada por IA clara e concisa destacando velocidade e eficiência. Este prompt enfatiza o valor imediato dos extensos Modelos & cenas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo convincente de 50 segundos para empresas de e-commerce e profissionais de vendas, focando na melhoria das taxas de conversão por meio de comunicação visual poderosa. O estilo visual incorporará gráficos limpos e baseados em dados e cenários de antes e depois, com uma narração de IA confiante e persuasiva articulando os benefícios da criação de vídeo simplificada. Esta peça destaca especificamente como a funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen transforma ideias em ferramentas de vendas de alta qualidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos para Funis

Crie facilmente vídeos explicativos envolventes para guiar potenciais clientes através do seu funil de vendas e aumentar o engajamento com ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo. Utilize o criador de vídeos explicativos de IA para converter instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico, formando o núcleo do seu conteúdo de funil.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar & Modelo
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos de vídeos explicativos. Personalize facilmente as cenas com nosso editor de arrastar e soltar para adaptar sua mensagem para funis de vendas.
3
Step 3
Gere Narrações Envolventes
Enriqueça seu vídeo com narrações de IA profissionais e com som natural. Isso garante que sua mensagem seja entregue de forma clara e consistente, cativando seu público em cada etapa.
4
Step 4
Aplique Branding & Exporte
Aplique sua personalização de marca, incluindo logotipos e cores da marca, para um visual consistente. Finalmente, exporte seu vídeo de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para integração em funis de vendas e marketing de vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso de Clientes com IA para Conversão

.

Desenvolva vídeos de IA convincentes de histórias de sucesso de clientes para construir confiança e acelerar a conversão dentro do seu funil de vendas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos para meus funis de vendas?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos explicativos para funis ao converter seu roteiro diretamente em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e narrações de IA. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e os extensos modelos de vídeos explicativos permitem que você projete conteúdo de alto impacto rapidamente, aprimorando seus funis de vendas.

Posso manter a identidade da minha marca ao criar vídeos explicativos com a HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite uma personalização de marca perfeita em todos os seus vídeos explicativos, garantindo consistência em seus esforços de marketing de vídeo. Você pode facilmente incorporar seu logotipo e cores da marca para reforçar sua identidade em todo o conteúdo.

Qual é o papel dos avatares de IA e das narrações de IA nos vídeos explicativos da HeyGen?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e narrações de IA para dar vida aos seus roteiros sem a necessidade de atores ou equipamentos de gravação, tornando a criação de vídeos explicativos de IA eficiente e escalável. Esta capacidade de Texto para vídeo garante narrações e visuais de qualidade profissional, economizando tempo significativo de produção.

Como os vídeos da HeyGen podem ajudar a melhorar as taxas de conversão nos meus funis de vendas?

Ao criar vídeos explicativos dinâmicos e envolventes com a HeyGen, as empresas podem capturar a atenção de forma mais eficaz, esclarecer ofertas e guiar os espectadores através de seus funis de vendas. Conteúdo de marketing de vídeo de alta qualidade pode aumentar significativamente a geração de leads e melhorar as taxas de conversão ao explicar tópicos complexos de forma simples.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo