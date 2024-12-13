Criador de Vídeos de Arrecadação de Fundos: IA Fácil para ONGs

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo dinâmico de atualização de 45 segundos para uma campanha de crowdfunding em andamento, direcionado tanto para doadores existentes quanto para novos potenciais contribuintes. Os elementos visuais devem ser vibrantes e impactantes, exibindo marcos do projeto e progresso no mundo real através de suporte de biblioteca de mídia/estoque envolvente, enquanto uma narração entusiástica e música de fundo inspiradora reforçam a mensagem de sucesso e necessidades futuras. Esta atualização deve inspirar apoio contínuo e articular claramente os próximos passos da campanha.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos de chamada para ação nas redes sociais, voltado para jovens nativos digitais, inspirando-os a fazer uma pequena doação ou compartilhar uma causa. O estilo visual deve ser rápido, moderno e visualmente atraente com sobreposições de texto em negrito, acompanhado por uma faixa de áudio animada e em tendência. Garanta máxima acessibilidade e engajamento destacando legendas claras, tornando a mensagem instantaneamente compreensível mesmo sem som para desempenho ideal nas plataformas de mídia social.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo autêntico de 90 segundos no estilo de depoimento para arrecadação de fundos, perfeito para garantir grandes doações de patrocinadores corporativos e indivíduos de alto patrimônio. Este vídeo deve apresentar uma narrativa convincente de transformação, contada através da narração sincera de um beneficiário, intercalada com visuais impactantes que mostram o sucesso do programa. Aproveite os Templates & scenes da HeyGen para estruturar essa poderosa história de forma eficaz, garantindo um produto final profissional e polido que destaca os benefícios diretos de seu investimento em vídeos de arrecadação de fundos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Melhoria de Arrecadação de Fundos

Crie vídeos de arrecadação de fundos envolventes com facilidade, engajando seu público e amplificando sua mensagem para apoiar causas importantes.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece transformando seu "roteiro" de arrecadação de fundos em uma história visual usando nosso recurso intuitivo de Texto para vídeo a partir de roteiro ou selecionando entre uma variedade de Templates & scenes profissionais para configurar rapidamente seu projeto. Isso garante um ponto de partida forte para sua campanha.
2
Step 2
Adicione Sua Voz e Visuais Únicos
Personalize sua mensagem integrando "geração de narração" para um apelo direto, ou use avatares de IA realistas para representar sua causa. Ajuste seu vídeo para ressoar profundamente com potenciais doadores.
3
Step 3
Refine e Aperfeiçoe para Impacto
Aumente a acessibilidade e o engajamento com "Legendas automáticas". Incorpore filmagens de estoque relevantes e animações dinâmicas de nossa biblioteca de mídia para fortalecer visualmente sua narrativa e esclarecer sua missão.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, facilmente "exporte" em vários redimensionamentos de proporção e exportações adequadas para diferentes plataformas, incluindo "redes sociais". Distribua seu poderoso vídeo de arrecadação de fundos para alcançar um público mais amplo e atingir suas metas de financiamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso com Vídeos de IA Envolventes

Mostre o sucesso e o impacto de seus esforços de arrecadação de fundos através de vídeos de IA envolventes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de arrecadação de fundos envolventes?

A HeyGen transforma seu roteiro de arrecadação de fundos em vídeos envolventes e de alta qualidade usando IA avançada, com narrações realistas e templates profissionais para capturar a atenção dos doadores. Ela simplifica o processo de criação de vídeos impactantes para ONGs.

A HeyGen pode gerar avatares de IA para meus vídeos de ONGs?

Sim, a HeyGen permite que você incorpore avatares de IA profissionais para transmitir sua mensagem, adicionando um elemento único e personalizado aos seus vídeos de arrecadação de fundos e campanhas de crowdfunding. Este recurso criativo ajuda a conectar-se com seu público.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para facilitar a produção de vídeos de arrecadação de fundos?

A HeyGen oferece um editor de vídeo online intuitivo com funcionalidade de arrastar e soltar, oferecendo uma rica biblioteca de mídia, incluindo filmagens de estoque e música de fundo para elevar criativamente seu conteúdo de arrecadação de fundos. Utilize diversos templates e cenas para uma narrativa dinâmica.

A HeyGen suporta a otimização de vídeos de arrecadação de fundos para redes sociais?

Absolutamente, a HeyGen permite que você otimize seus vídeos de arrecadação de fundos para várias plataformas de redes sociais com legendas automáticas, além de redimensionamento flexível de proporção para máximo alcance e engajamento. Garanta que sua mensagem seja acessível e impactante em todos os lugares.

