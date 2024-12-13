Criador de Vídeos Explicativos de Arrecadação de Fundos para Engajar Doadores

Transforme seu roteiro de arrecadação de fundos em vídeos explicativos envolventes com texto-para-vídeo impulsionado por AI, tornando a narrativa visual simples.

Crie um vídeo explicativo de arrecadação de fundos de 45 segundos para uma startup de tecnologia em busca de capital semente, direcionado a investidores-anjo e capitalistas de risco. O vídeo deve apresentar gráficos de movimento modernos e dinâmicos, acompanhados por uma narração profissional e animada, utilizando os avatares de AI da HeyGen para apresentar claramente o argumento principal e a oportunidade de mercado.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo impactante de 60 segundos para a campanha de doação de uma organização sem fins lucrativos, voltado para o público em geral e doadores individuais. Esta peça de narrativa visual deve empregar visuais empáticos e acolhedores da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, complementados por uma narração inspiradora e música de fundo motivadora, aproveitando os modelos de vídeo para uma produção rápida e eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo animado envolvente de 30 segundos para atrair apoiadores para uma campanha de financiamento coletivo promovendo um projeto de arte inovador, especificamente direcionado a entusiastas das artes criativas. O estilo visual deve ser lúdico e artístico, acompanhado por uma narração amigável e entusiástica, facilmente gerada a partir de um roteiro criativo usando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo corporativo persuasivo de 50 segundos para uma empresa que busca garantir investimento estratégico, com um público de investidores corporativos e potenciais parceiros. Este vídeo deve manter uma estética limpa e corporativa, incorporando infográficos claros e apresentando uma narração confiante e autoritária, aprimorada pela geração de narração da HeyGen, garantindo clareza e alcance com legendas integradas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos de Arrecadação de Fundos

Crie vídeos explicativos de arrecadação de fundos envolventes com ferramentas impulsionadas por AI. Transforme seu roteiro em visuais atraentes e compartilhe sua história de forma eficaz para se conectar com potenciais doadores.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo a mensagem principal para sua campanha de arrecadação de fundos. A capacidade de 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro' da nossa plataforma permite que você gere instantaneamente um rascunho inicial de vídeo a partir do seu conteúdo escrito.
2
Step 2
Selecione Visuais e Cenas
Escolha entre uma ampla gama de 'modelos de vídeo' e cenas para representar visualmente sua mensagem. Nossa funcionalidade de 'Modelos e cenas' fornece uma base para narrativas visuais envolventes sem esforço de design.
3
Step 3
Adicione Avatar de AI ou Narração
Enriqueça seu vídeo explicativo com um toque humano. Integre um 'avatar de AI' profissional para apresentar sua mensagem diretamente, trazendo uma presença autêntica aos seus 'vídeos animados'.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize seu vídeo explicativo de arrecadação de fundos revisando e fazendo os últimos ajustes. Exporte seu 'vídeo MP4' de alta qualidade usando nossa funcionalidade de 'Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações' para compartilhamento ideal em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Ilustre o Impacto com Histórias de Doadores

.

Conte visualmente histórias poderosas do impacto da sua organização e das contribuições dos doadores usando vídeos de AI envolventes para inspirar mais apoio.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos explicativos envolventes?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos explicativos envolventes de forma eficiente, aproveitando a criação de vídeos impulsionada por AI. Utilize uma ampla gama de modelos de vídeo e avatares de AI para criar narrativas visuais atraentes que capturam a atenção do seu público.

Quais capacidades criativas a HeyGen oferece para vídeos animados?

A HeyGen oferece recursos robustos para a geração de vídeos animados, incluindo a capacidade de criar conteúdo dinâmico a partir de um roteiro usando avatares de AI e narrações profissionais. Nossa plataforma simplifica o processo de dar vida à sua visão por meio de tecnologia inovadora de texto-para-vídeo.

A HeyGen fornece extensos ativos criativos e ferramentas de edição?

Absolutamente, a HeyGen oferece uma rica biblioteca de mídia com mídia de estoque e música para aprimorar seus projetos de vídeo. Juntamente com um editor de arrastar e soltar fácil de usar e modelos versáteis, a HeyGen torna a criação de vídeos acessível e criativamente flexível.

Como a HeyGen otimiza o conteúdo de vídeo para marketing em redes sociais?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos eficazes para marketing em redes sociais, permitindo fácil redimensionamento de proporção de aspecto e exportações de vídeo em MP4. Implemente a estratégia de marketing da sua marca com controles de branding consistentes para garantir que sua narrativa visual ressoe em todas as plataformas.

