Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para equipes de marketing de ONGs, demonstrando como o gerador de vídeos AI da HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de arrecadação de fundos impactantes. O estilo visual deve ser limpo, moderno e utilizar sobreposições de captura de tela mostrando a funcionalidade de texto para vídeo a partir do roteiro em ação, acompanhado por uma narração clara e encorajadora de AI. Este vídeo guiará os usuários na transformação de um roteiro de arrecadação de fundos em um vídeo polido, enfatizando eficiência e resultado profissional.

