Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para equipes de marketing de ONGs, demonstrando como o gerador de vídeos AI da HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de arrecadação de fundos impactantes. O estilo visual deve ser limpo, moderno e utilizar sobreposições de captura de tela mostrando a funcionalidade de texto para vídeo a partir do roteiro em ação, acompanhado por uma narração clara e encorajadora de AI. Este vídeo guiará os usuários na transformação de um roteiro de arrecadação de fundos em um vídeo polido, enfatizando eficiência e resultado profissional.

Prompt de Exemplo 1
Produza uma demonstração dinâmica de 60 segundos direcionada a líderes de pequenas ONGs, ilustrando como eles podem rapidamente lançar um 'vídeo de arrecadação de fundos' usando a HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser acelerado, exibindo vários modelos e cenas com gráficos vibrantes e uma narração energética, destacando a facilidade de arrastar e soltar da plataforma. Este curto vídeo explicativo visa transmitir que conteúdo de vídeo de alta qualidade é acessível e alcançável, mesmo para organizações com recursos limitados.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial abrangente de 2 minutos voltado para grandes agências de arrecadação de fundos, detalhando como aproveitar a HeyGen como uma plataforma sofisticada de edição de vídeo para produzir campanhas de alto impacto e aparência profissional. O estilo visual deve ser polido e autoritário, apresentando avatares de AI realistas apresentando dados complexos visualmente, complementados por uma voz confiante e articulada. Este vídeo demonstrará opções avançadas de personalização, garantindo consistência de marca e uma apresentação de qualidade verdadeiramente cinematográfica para seu alcance de doadores.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 45 segundos de chamada para ação para gerentes de mídias sociais de organizações sem fins lucrativos, demonstrando o poder de mensagens curtas e envolventes para impulsionar 'campanhas de arrecadação de fundos'. O estilo visual e de áudio deve ser direto, impactante e facilmente digerível, utilizando visuais marcantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen com legendas proeminentes e fáceis de ler para máxima acessibilidade em dispositivos móveis. Este vídeo visa mostrar como conteúdo rápido e envolvente pode aumentar significativamente o engajamento dos doadores e a visibilidade da campanha.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos de Arrecadação de Fundos

Crie facilmente vídeos explicativos de arrecadação de fundos envolventes que ressoam com seu público e impulsionam doações, mesmo sem experiência em edição de vídeo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua mensagem de arrecadação de fundos no gerador. Nossa plataforma com tecnologia AI transformará seu texto em um vídeo dinâmico usando capacidades avançadas de "Texto para vídeo a partir do roteiro".
2
Step 2
Escolha Visuais e Cenas
Selecione de uma rica biblioteca de "Modelos e cenas" projetados para engajar seus espectadores. Personalize facilmente esses elementos para comunicar visualmente sua causa e cativar potenciais doadores.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Enriqueça seu vídeo com "Geração de narração" profissional, escolhendo entre diversas vozes AI para narrar sua história e causar um impacto emocional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo explicativo com facilidade. Use "Redimensionamento de proporção e exportações" para preparar seu conteúdo para qualquer plataforma, garantindo que esteja pronto para compartilhar e alcançar seus objetivos de arrecadação de fundos.

Casos de Uso

Inspire Audiências e Impulsione Doações

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de arrecadação de fundos usando AI?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeos AI para transformar roteiros em vídeos explicativos de arrecadação de fundos envolventes. Os usuários podem simplesmente inserir o texto, e a AI da HeyGen o processa em um vídeo dinâmico com vozes e avatares AI, simplificando todo o processo de criação de vídeo.

Quais recursos de edição e opções de personalização a HeyGen oferece para criar vídeos de arrecadação de fundos profissionais?

A HeyGen oferece uma plataforma abrangente de edição de vídeo com ferramentas intuitivas, como um editor de arrastar e soltar para fácil personalização. Você pode aplicar controles de marca, adicionar efeitos visuais e utilizar nossa biblioteca de mídia para garantir que seus vídeos de arrecadação de fundos para ONGs tenham uma aparência e sensação profissionais.

A HeyGen pode ajudar minha ONG a produzir rapidamente vídeos de arrecadação de fundos envolventes?

Sim, a HeyGen é projetada para facilitar a criação de vídeos, permitindo que ONGs produzam de forma eficiente vídeos de arrecadação de fundos de alta qualidade. Com uma ampla gama de modelos e ferramentas de geração de roteiros, você pode rapidamente desenvolver conteúdo impactante para suas campanhas de marketing e arrecadação de fundos nas redes sociais, economizando tempo e recursos valiosos.

A HeyGen permite avatares AI personalizados e narrações realistas em conteúdo de arrecadação de fundos?

Absolutamente, a HeyGen suporta a integração de avatares AI personalizados e oferece um gerador de voz AI avançado para criar narrações realistas. Essas capacidades técnicas ajudam a causar um impacto emocional ao entregar sua mensagem de arrecadação de fundos com uma narração autêntica e apresentadores virtuais envolventes.

