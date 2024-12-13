Arrecadação de Fundos Criador de Vídeos: Eleve Suas Campanhas

Crie vídeos de caridade envolventes com avatares de IA para aumentar a conexão emocional e impulsionar doações.

535/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Neste vídeo de 45 segundos, mostre o poder da sua causa com o gerador de vídeos AI da HeyGen. Perfeito para clipes de mídias sociais, este vídeo é feito sob medida para o público que entende de tecnologia e aprecia soluções inovadoras. O estilo visual é elegante e moderno, utilizando edição impulsionada por IA para integrar transições dinâmicas e efeitos de forma impecável. Destaque a facilidade de uso com o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante.
Prompt 2
Crie um vídeo de 30 segundos que capture a essência da sua campanha de arrecadação de fundos usando os modelos de vídeo da HeyGen. Direcionado a grupos comunitários e apoiadores locais, este vídeo combina a narrativa visual com um estilo vibrante e energético. O uso da biblioteca de mídia/acervo da HeyGen permite uma rica tapeçaria de imagens que realça a narrativa. O objetivo é criar uma conexão emocional que inspire os espectadores a tomar uma atitude.
Prompt 3
Desenvolva um vídeo de 90 segundos para a campanha de arrecadação de fundos da sua organização sem fins lucrativos, utilizando a plataforma de edição de vídeo da HeyGen. Este vídeo é destinado a um público amplo, incluindo potenciais patrocinadores corporativos e organizações filantrópicas. O estilo visual é profissional e refinado, com a geração de voz em off proporcionando um tom claro e autoritário. Enfatize o impacto das doações com o recurso de legendas da HeyGen, garantindo acessibilidade e engajamento entre públicos diversos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Assista ao seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como usar um criador de vídeos para campanhas de arrecadação de fundos

Crie vídeos de caridade impactantes com facilidade usando nossa plataforma de edição de vídeo com inteligência artificial.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece criando um roteiro envolvente que conte a história da sua instituição de caridade. Use nosso recurso de texto para vídeo para transformar seu roteiro em uma narrativa visual de forma contínua, preparando o cenário para uma narração de vídeo eficaz.
2
Step 2
Escolha um Modelo de Vídeo
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo projetados para realçar sua mensagem. Esses modelos proporcionam uma aparência profissional e facilitam a criação de clipes para redes sociais envolventes que ressoam com seu público.
3
Step 3
Adicione Avatares e Narrações com IA
Incorpore avatares de IA e gere voiceovers para dar vida à sua história. Este recurso permite que você adicione um toque pessoal, criando uma conexão emocional com os espectadores e aumentando o impacto geral da sua produção de vídeo sem fins lucrativos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Assim que seu vídeo estiver completo, utilize nossas opções de redimensionamento de proporção e exportação para garantir que ele se encaixe perfeitamente em qualquer plataforma. Compartilhe seu vídeo de arrecadação de fundos nas redes sociais para maximizar o alcance e o engajamento.

Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos para campanhas de arrecadação de fundos ao aproveitar a narração e edição de vídeos impulsionadas por IA para criar vídeos de caridade envolventes que estabelecem conexões emocionais e inspiram ação.

Torne Eventos Históricos Vivos

.

Utilize AI-powered storytelling to highlight your nonprofit's journey and achievements, enhancing donor engagement.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação do meu vídeo de arrecadação de fundos?

A HeyGen oferece um poderoso criador de vídeos para captação de recursos que utiliza edição impulsionada por IA e modelos de vídeo para criar histórias envolventes. Com recursos como conversão de texto em vídeo a partir de roteiros e geração de voz em off, você pode criar vídeos de caridade cativantes que ressoam emocionalmente com seu público.

O que torna o gerador de vídeo AI da HeyGen único?

O gerador de vídeos com IA da HeyGen se destaca por sua capacidade de transformar roteiros em vídeos dinâmicos usando avatares de IA e geração de voz. Essa proeza técnica garante uma narrativa de vídeo contínua, tornando-o ideal para produção de vídeos sem fins lucrativos e clipes para mídias sociais.

O HeyGen pode apoiar a produção de vídeos sem fins lucrativos?

Com certeza, o HeyGen foi desenvolvido para apoiar a produção de vídeos sem fins lucrativos com sua extensa biblioteca de mídias e modelos personalizáveis. Essas ferramentas ajudam a criar vídeos impactantes que estabelecem uma conexão emocional com os espectadores, essencial para a criação eficaz de vídeos de caridade.

Quais recursos o HeyGen oferece para edição de vídeo?

A HeyGen oferece uma plataforma de edição de vídeo abrangente com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto, controles de marca e legendas/closed captions. Essas ferramentas, combinadas com a edição impulsionada por IA, garantem que seus vídeos estejam refinados e prontos para qualquer plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo