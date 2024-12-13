Gerador de Anúncios de Arrecadação de Fundos: Crie Mensagens Envolventes Rapidamente

Desenhe anúncios de arrecadação de fundos envolventes e personalizados usando nossos modelos personalizáveis, trazendo sua mensagem à vida com texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos para organizações sem fins lucrativos e pequenas instituições de caridade, projetado para mostrar como um gerador intuitivo de anúncios de arrecadação de fundos as capacita a criar anúncios personalizados. O estilo visual deve ser comovente e inspirador, utilizando paletas de cores quentes e música de fundo edificante para evocar um senso de comunidade e esperança. Demonstre como os avatares de AI da HeyGen podem transmitir essas mensagens cruciais com sinceridade e impacto, fazendo com que cada chamada para ação ressoe profundamente com potenciais doadores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional elegante de 30 segundos direcionado a fundadores de startups e campanhas de crowdfunding, ilustrando a eficiência de um Gerador de Anúncios de AI na obtenção de financiamento inicial vital. Empregue uma estética visual moderna e dinâmica com gráficos nítidos e uma trilha sonora energética, garantindo uma impressão profissional e visionária. Destaque como o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen pode rapidamente transformar propostas de arrecadação de fundos em conteúdo de vídeo envolvente, enfatizando velocidade e inovação para empreendedores ocupados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos para organizadores de eventos planejando galas de caridade e eventos de arrecadação de fundos comunitários, mostrando a facilidade de criar anúncios que compartilham efetivamente nas redes sociais. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e animado, apresentando imagens diversas de eventos e narrações entusiásticas ao som de música animada, incentivando a máxima participação. Enfatize como as Legendas/captions da HeyGen garantem acessibilidade e amplo alcance para todos os espectadores, garantindo que ninguém perca detalhes importantes do evento.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 20 segundos especificamente para escolas, clubes locais e grupos de voluntários realizando campanhas de doação, destacando o poder de modelos personalizáveis na geração de apelos eficazes. Utilize um estilo visual claro e direto com texto amigável na tela e um tom encorajador, acompanhado por música suave e de apoio para inspirar generosidade. Ilustre como os Modelos & cenas da HeyGen simplificam o processo de criação, permitindo que as organizações lancem rapidamente campanhas impactantes para suas necessidades específicas de Doação.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Anúncios de Arrecadação de Fundos

Crie facilmente anúncios de arrecadação de fundos envolventes que capturam a atenção e inspiram generosidade com nossas ferramentas intuitivas alimentadas por AI, garantindo que sua mensagem se destaque.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de Modelos de Arrecadação de Fundos profissionais projetados para se adequar à sua causa. Nossos Modelos & cenas fornecem uma base sólida, permitindo que você rapidamente prepare o cenário para sua mensagem.
2
Step 2
Crie Seu Anúncio
Utilize nosso Gerador de Anúncios de AI para elaborar sua mensagem principal. Basta inserir seus pontos-chave e deixar nossas ferramentas auxiliarem na geração de um roteiro claro e impactante, pronto para conversão de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
3
Step 3
Adicione Toques Pessoais
Torne sua mensagem verdadeiramente um anúncio personalizado incorporando sua marca única. Use os controles de Marca (logotipo, cores) para garantir que seu anúncio reflita a identidade da sua organização e aumente o reconhecimento dos doadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, Exporte seu anúncio de arrecadação de fundos no formato ideal. Aproveite o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações para compartilhar sem problemas nas plataformas de redes sociais ou incorporá-lo em seu site, alcançando um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Doações com Vídeos de Arrecadação de Fundos Motivacionais

.

Crie anúncios de vídeo poderosos e personalizados que conectem emocionalmente com seu público, inspirando-os a apoiar sua causa e contribuir para seu objetivo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um gerador eficaz de anúncios de arrecadação de fundos?

A HeyGen é um gerador intuitivo de anúncios de arrecadação de fundos, permitindo que você crie anúncios de vídeo envolventes diretamente de um roteiro. Utilize nossos modelos personalizáveis e avatares de AI realistas para transmitir efetivamente sua mensagem e engajar seu público para doações.

Quais recursos a HeyGen oferece para anúncios personalizados em diversas necessidades criativas?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de anúncios personalizados através de uma extensa biblioteca de modelos personalizáveis e controles de marca robustos. Adapte facilmente seu conteúdo para diversas necessidades criativas, incluindo lançamentos de produtos, promoções de eventos ou postagens únicas em redes sociais.

O Gerador de Anúncios de AI da HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de lançamento de produtos ou promoção de eventos?

Com certeza, o Gerador de Anúncios de AI da HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos envolventes para lançamentos de produtos e promoções de eventos. Você pode transformar facilmente seu roteiro de texto em um vídeo profissional com avatares de AI e narrações, agilizando seu processo de criação de conteúdo.

A HeyGen fornece modelos personalizáveis e controles de marca para materiais de marketing como flyers ou postagens no Instagram?

Sim, a HeyGen oferece uma gama versátil de modelos e controles de marca abrangentes para projetar materiais de marketing em vídeo eficazes, incluindo flyers digitais, cartazes e postagens no Instagram. Incorpore seu logotipo e cores da marca para garantir uma comunicação consistente e impactante em todos os seus anúncios criativos compartilhados nas redes sociais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo