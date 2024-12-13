Criador de Vídeo de Orientação para Freelancers: Crie Integrações Envolventes

Crie vídeos de treinamento online envolventes com facilidade usando nosso Gerador de Vídeos com IA, transformando seu roteiro em visuais impressionantes.

448/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um `vídeo de treinamento online` de 60 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas, simplificando processos complexos em módulos de fácil compreensão. Este resultado do `criador de vídeo de treinamento` deve apresentar visuais envolventes e informativos com gráficos modernos e uma música de fundo animada, utilizando os `Modelos e cenas` da HeyGen para montar rapidamente um produto final polido para líderes de equipe.
Prompt de Exemplo 2
Está tendo dificuldades para tornar seu conteúdo de `Criador de Vídeo de Dia de Orientação` informativo e cativante? Produza um vídeo polido de 30 segundos direcionado a departamentos de RH corporativos e especialistas em integração, caracterizado por um estilo visual conciso e amigável e geração de `narração` profissional da HeyGen para agilizar as apresentações de novos funcionários.
Prompt de Exemplo 3
Transforme suas ideias em um vídeo de marketing envolvente de 90 segundos para criadores de conteúdo, usando o poder de uma `plataforma de criação de vídeos online` que pode rapidamente converter texto em visuais. Esta peça dinâmica e visualmente rica, voltada para `Freelancers e Profissionais de Marketing` em busca de eficiência, apresentará texto animado e música envolvente, aproveitando a capacidade de `Texto para vídeo a partir de roteiro` da HeyGen para dar vida aos seus conceitos sem edição extensa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Orientação para Freelancers

Construa rapidamente vídeos de orientação envolventes para seus clientes freelancers ou equipe, agilizando o processo de integração com nossa plataforma intuitiva de criação de vídeos online.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto escolhendo entre nossa diversa gama de Modelos e cenas, especificamente projetados para dar ao seu vídeo de orientação para freelancers um início profissional.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Transforme seu conteúdo de orientação escrito em um vídeo dinâmico com facilidade usando nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.
3
Step 3
Adicione Visuais
Enriqueça a narrativa do seu vídeo incorporando visuais atraentes de nossa rica biblioteca de mídia/suporte de estoque.
4
Step 4
Aplique Narração
Garanta uma comunicação clara adicionando uma geração de narração profissional, guiando seu público através do processo de orientação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo Inspirador de Integração

.

Desenvolva conteúdo inspirador e motivador para integrar novos freelancers ou clientes com sucesso.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus projetos de Criador de Vídeo de Dia de Orientação ou criador de vídeo de treinamento?

A HeyGen é um avançado Gerador de Vídeos com IA que capacita você a criar vídeos de treinamento online envolventes e conteúdo de orientação. Utilize nossos avatares de IA, texto para vídeo a partir de roteiro e diversas animações para dar vida à sua visão sem esforço.

O que torna a HeyGen uma plataforma ideal de criação de vídeos online para Freelancers e Profissionais de Marketing?

A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva de criação de vídeos online com modelos de vídeo ricos e opções robustas de personalização. Crie vídeos profissionais com facilidade, com recursos como geração de narração, controles de branding e uma extensa biblioteca de mídia.

Posso personalizar a aparência do meu vídeo e adicionar legendas usando a HeyGen?

Absolutamente. O poderoso Editor de Vídeos da HeyGen permite opções completas de personalização dos seus visuais, incluindo redimensionamento de proporção. Você pode gerar e integrar legendas facilmente para garantir que sua mensagem seja acessível e clara.

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos a partir de um roteiro?

A HeyGen transforma seu roteiro diretamente em vídeos polidos usando sua capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro. Este processo simplificado, combinado com avatares de IA e geração de narração, torna a criação de vídeos de alta qualidade eficiente e direta.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo