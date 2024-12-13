Ao permitir a criação rápida e diversificada de conteúdo, o HeyGen permite que freelancers construam rapidamente um portfólio extenso de vídeos de alta qualidade usando recursos como avatares de IA e mídia de estoque. Suas capacidades de produção eficientes significam mais tempo pode ser dedicado à aquisição de clientes e à demonstração de uma gama mais ampla de capacidades de produção de vídeo freelance.