Gerador de Vídeo Gratuito: Crie Vídeos AI de Alta Qualidade Instantaneamente

Crie vídeos de marketing envolventes para redes sociais rapidamente. Nosso criador de vídeos AI gratuito aproveita o texto para vídeo a partir de script para impulsionar seu conteúdo.

Crie um vídeo explicativo técnico de 1 minuto para desenvolvedores e educadores técnicos, adotando um estilo visual limpo e informativo com exemplos gravados na tela e uma narração clara e profissional. Este vídeo deve ilustrar o poder de um gerador de vídeo AI, mostrando como usar o recurso "Texto para vídeo a partir de script" para transformar documentação complexa em conteúdo visual envolvente, aprimorado ainda mais pela "Geração de narração" para uma narração precisa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial conciso de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, utilizando um estilo visual dinâmico e envolvente que enfatiza a facilidade de uso, acompanhado por uma voz AI animada e amigável. Demonstre como criar rapidamente um anúncio de produto atraente usando um "Avatar AI" para apresentar os principais benefícios, garantindo o máximo alcance com "Legendas/legendas automáticas" para acessibilidade em todas as plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe uma demonstração de fluxo de trabalho abrangente de 2 minutos para criadores de conteúdo e instrutores de cursos online, apresentando um estilo visual passo a passo, semelhante a um tutorial, com texto claro na tela e uma voz calma e instrutiva. Destaque a eficiência de usar "Modelos e cenas" para montar rapidamente um módulo educacional, integrando perfeitamente mídia relevante da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" para enriquecer a experiência de aprendizado como um editor de vídeo AI eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Produza um clipe promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a gerentes de mídias sociais e empresas de comércio eletrônico, empregando uma estética visual moderna e acelerada que destaca a produção profissional, acompanhada por música de fundo energética. Mostre a capacidade de criar vídeos AI de alta qualidade para várias plataformas usando eficientemente "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para adaptar o conteúdo instantaneamente, garantindo uma aparência polida para diversas campanhas de marketing.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Gratuito

Crie vídeos impressionantes e de alta qualidade para qualquer finalidade, transformando suas ideias em conteúdo visual envolvente com poderosas ferramentas AI.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto rapidamente escolhendo entre uma variedade de modelos pré-fabricados projetados para diferentes necessidades, fornecendo uma base perfeita para seu vídeo.
2
Step 2
Crie Seu Script
Insira seu texto para ativar o gerador de texto para vídeo, convertendo seu script em uma narrativa visual dinâmica.
3
Step 3
Adicione Seu Avatar AI
Personalize seu vídeo selecionando e personalizando um Avatar AI para apresentar sua mensagem, aumentando o engajamento com um apresentador virtual.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Finalize seu vídeo AI de alta qualidade e exporte-o na proporção de aspecto desejada, pronto para compartilhar nas suas plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Gere depoimentos em vídeo impactantes que constroem confiança e credibilidade ao apresentar vividamente as experiências positivas de seus clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um gerador de vídeo AI?

O HeyGen utiliza inteligência artificial avançada para transformar scripts de texto em vídeos AI de alta qualidade. Os usuários podem selecionar entre uma variedade de avatares AI realistas e personalizar cenas, tornando o processo de criação de vídeos profissionais notavelmente eficiente.

Posso converter texto em vídeo usando a plataforma do HeyGen?

Com certeza! O HeyGen é um poderoso gerador de texto para vídeo, permitindo que você simplesmente insira seu script. Nossa plataforma então gera narrações com som natural e até adiciona legendas automaticamente, simplificando a criação de conteúdo.

Que tipo de capacidades de editor de vídeo AI o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece recursos robustos de editor de vídeo AI, permitindo que os usuários personalizem vídeos com modelos pré-fabricados e melhorem o apelo visual. Você pode facilmente remover fundos de vídeo ou ajustar proporções para várias plataformas, garantindo que seu conteúdo fique perfeito em qualquer lugar.

O HeyGen suporta cabeças falantes realistas para meus vídeos?

Sim, o HeyGen se destaca na criação de cabeças falantes realistas usando sua tecnologia avançada de Avatar AI. Nossa plataforma garante que seus apresentadores gerados por AI exibam expressões faciais naturais e movimentos realistas, contribuindo para vídeos AI de alta qualidade que envolvem seu público.

