Crie um vídeo explicativo técnico de 1 minuto para desenvolvedores e educadores técnicos, adotando um estilo visual limpo e informativo com exemplos gravados na tela e uma narração clara e profissional. Este vídeo deve ilustrar o poder de um gerador de vídeo AI, mostrando como usar o recurso "Texto para vídeo a partir de script" para transformar documentação complexa em conteúdo visual envolvente, aprimorado ainda mais pela "Geração de narração" para uma narração precisa.

