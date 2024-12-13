Criador de Anúncios em Vídeo Grátis: Crie Anúncios que Convertem

Impulsione suas campanhas com anúncios em vídeo dinâmicos. Nossos avatares de IA criam conteúdo profissional sem complicações.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio em vídeo moderno e dinâmico de 45 segundos voltado para aspirantes a criadores de conteúdo e empresas de e-commerce. Visualmente, demonstre transições rápidas entre cenas diversas, enfatizando opções de personalização e animações divertidas. O áudio deve apresentar uma narração clara e envolvente explicando o processo. A mensagem central deve mostrar como a HeyGen simplifica o processo de se tornar um "criador de anúncios em vídeo" ao permitir que os usuários gerem vídeos diretamente de um "texto para vídeo a partir de roteiro" e os refinem com "geração de narração" para resultados cativantes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos, rápido e profissional, para agências de marketing digital e profissionais ocupados. O estilo visual deve ser elegante, mostrando a eficiência da tecnologia "AI Video Maker", talvez com cortes rápidos demonstrando diferentes usos de "avatares de IA". O áudio deve ter uma narração informativa entregue com um tom confiante e autoritário. O vídeo deve explicar como a HeyGen atua como um "criador de vídeos online" ao fornecer uma vasta "biblioteca de mídia/suporte de estoque" para aprimorar anúncios em vídeo de alta qualidade e profissionais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio em vídeo direto e persuasivo de 15 segundos, direcionado a qualquer pessoa interessada em criar anúncios em vídeo envolventes para "mídias sociais" com compromisso mínimo. Os visuais devem ser brilhantes e apresentar um "call to action" claro, talvez com um avatar de IA entusiasmado. O áudio deve ser uma narração animada e energética. O foco principal é encorajar os usuários a utilizarem a oferta de "free trial", demonstrando como é fácil criar formatos de anúncios diversos usando "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" e garantir acessibilidade com "legendas" em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Anúncios em Vídeo Grátis

Crie anúncios em vídeo profissionais sem esforço com nosso criador de vídeos online alimentado por IA e explore seus recursos com um teste gratuito para impulsionar seu marketing.

1
Step 1
Selecione um Template
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de templates profissionais e Templates & scenes projetados para atender a várias campanhas publicitárias. Esta seleção inicial fornece um ponto de partida estruturado para o seu processo criativo.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Integre a mensagem, logotipo e visuais únicos da sua marca. Utilize nosso extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para personalizar facilmente seu anúncio com imagens e clipes perfeitos, garantindo que ele ressoe com seu público.
3
Step 3
Aprimore com IA
Eleve seu vídeo com ferramentas avançadas alimentadas por IA. Gere narrações envolventes, adicione texto dinâmico ou até mesmo incorpore os avatares de IA da HeyGen para apresentar sua mensagem com um toque profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio
Finalize seu anúncio exportando-o na resolução desejada e usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para várias plataformas. Crie facilmente anúncios em vídeo polidos prontos para serem lançados nos canais de sua escolha.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Testemunhos de Clientes Impactantes

Aproveite a IA para criar vídeos de testemunhos de clientes convincentes que constroem confiança e impulsionam inscrições para seu produto ou serviço.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a produção criativa de anúncios em vídeo?

O AI Video Maker da HeyGen capacita você a criar anúncios em vídeo atraentes sem esforço. Utilize nossos avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo para dar vida aos seus roteiros com apelo profissional, perfeito para campanhas criativas.

Posso personalizar os templates de anúncios em vídeo da HeyGen para minha marca?

Com certeza. A HeyGen oferece uma ampla gama de templates profissionalmente projetados que você pode personalizar completamente com sua marca, incluindo logotipos e cores, para criar anúncios em vídeo únicos. Você também pode incorporar imagens e clipes de nossa extensa biblioteca de mídia.

O que torna a HeyGen um criador de anúncios em vídeo online eficaz?

A HeyGen oferece uma experiência intuitiva de criador de vídeos online, permitindo que qualquer pessoa produza facilmente anúncios em vídeo de alta qualidade sem habilidades prévias de edição. Suas ferramentas alimentadas por IA simplificam a criação de conteúdo, do roteiro ao resultado final, tornando-o um excelente criador de anúncios em vídeo grátis para começar.

Como a HeyGen pode aprimorar meus anúncios em vídeo com elementos dinâmicos?

A HeyGen permite que você adicione um toque profissional aos seus anúncios em vídeo com recursos como geração precisa de narração e legendas geradas automaticamente. Isso garante que seus anúncios em vídeo sejam envolventes, acessíveis e capturem efetivamente a atenção do seu público em várias plataformas.

