Criador de Vídeos Educacionais Gratuito: Torne o Aprendizado Divertido e Simples

Professores e alunos podem facilmente criar conteúdo de vídeo animado cativante com poderosa geração de narração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial conciso de 45 segundos para professores, demonstrando como configurar rapidamente uma sala de aula virtual. O estilo visual deve ser profissional e limpo, aproveitando os modelos de criador de vídeos educacionais da função de templates e cenas do HeyGen, complementado por música de fundo calma e de apoio.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo introdutório impactante de 30 segundos para adultos sobre os fundamentos das finanças pessoais. Incorpore cortes dinâmicos e fotos e vídeos realistas do suporte de mídia/banco de imagens do HeyGen, apresentados por um avatar de IA em um tom informativo, para ajudar a personalizar a experiência de aprendizado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional atraente de 90 segundos direcionado a potenciais alunos para um novo curso de vídeos educacionais online. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e empoderador, apresentando edições rápidas e uma faixa de música dinâmica, garantindo a inclusão de legendas claras geradas pelo HeyGen para máxima acessibilidade e alcance.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Educacionais Gratuito

Crie facilmente vídeos educacionais envolventes para alunos e professores com nossa plataforma intuitiva e rica em recursos, sem necessidade de habilidades de design.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados ou inicie com uma tela em branco para atender às necessidades da sua aula.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Preencha suas cenas com material educacional. Insira facilmente seu roteiro para gerar conteúdo de vídeo animado ou enriqueça seus visuais com nossa extensa biblioteca de mídia.
3
Step 3
Gere Narrações
Enriqueça sua aula com uma narração envolvente. Utilize nosso recurso de geração de narração para adicionar vozes de IA realistas ou faça upload do seu próprio áudio.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo educacional esteja completo, exporte-o facilmente no formato de proporção desejado. Compartilhe seus vídeos educacionais de alta qualidade com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

Transforme informações médicas e científicas complexas em vídeos educacionais facilmente compreensíveis, melhorando a clareza para todos os alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda a criar vídeos educacionais envolventes?

HeyGen é um avançado criador de vídeos educacionais com IA que capacita você a produzir vídeos educacionais online envolventes usando uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis. Com os recursos de edição de IA do HeyGen, você pode facilmente incorporar conteúdo de vídeo animado e narrações profissionais para capturar a atenção do seu público.

Preciso de habilidades avançadas de edição de vídeo para usar o HeyGen para conteúdo educacional?

De jeito nenhum! O HeyGen possui uma interface intuitiva de arrastar e soltar, tornando-o um criador de vídeos educacionais acessível mesmo para aqueles sem habilidades prévias de edição de vídeo. Nossos modelos de vídeo prontos para uso simplificam o processo de criação para professores e alunos.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para vídeos educacionais no HeyGen?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização, permitindo que você adapte seus vídeos educacionais com sua marca, fotos e vídeos de banco de imagens, e uma diversa biblioteca musical. Isso garante que seu conteúdo se alinhe perfeitamente com seu estilo de ensino e requisitos visuais.

O HeyGen pode integrar narrações de IA em vídeos educacionais?

Sim, o HeyGen aproveita suas poderosas capacidades de edição de IA para gerar narrações realistas para seus vídeos educacionais diretamente do seu roteiro. Este recurso permite uma narração dinâmica e clara, aprimorando a experiência de aprendizado para seus alunos.

