Sim, a HeyGen é um criador de vídeos de treinamento altamente econômico, reduzindo significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção de vídeo tradicional. Ela permite que as empresas criem rapidamente vídeos de treinamento corporativo profissionais que podem ser facilmente integrados a qualquer Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS), otimizando todo o fluxo de trabalho de treinamento em vídeo.