Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 60 segundos direcionado a proprietários de franquias e profissionais de L&D, mostrando como a HeyGen possibilita a criação de conteúdo de treinamento escalável de forma econômica. O estilo visual deve ser moderno e eficiente, demonstrando a rápida geração de vídeos, complementado por uma voz animada e profissional. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave de maneira envolvente e consistente em todos os módulos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 45 segundos para proprietários de franquias existentes e suas equipes de marketing, ilustrando a importância e a implementação de diretrizes de marca rigorosas. O estilo visual e de áudio deve ser polido e autoritário, demonstrando claramente o uso correto da marca com exemplos vibrantes e uma voz instrutiva e confiante. Aproveite os Modelos & cenas da HeyGen para garantir elementos de marca consistentes em todos os materiais de comunicação.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento prático de 2 minutos voltado para funcionários de várias localidades de franquia, fornecendo um guia passo a passo para uma tarefa operacional comum. O estilo visual deve ser claro e instrutivo, apresentando gravações de tela fáceis de seguir ou diagramas animados, acompanhados por uma voz calma e precisa. Melhore a acessibilidade para todos os funcionários utilizando o recurso de Legendas da HeyGen para uma comunicação clara.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento para Franquias

Crie vídeos de treinamento profissionais e consistentes para seus franqueados com um gerador de vídeos por IA, garantindo conteúdo escalável e maior engajamento em toda a sua rede.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece digitando ou colando seu conteúdo de treinamento diretamente na plataforma. Nosso gerador de vídeos por IA converterá seu texto em um vídeo dinâmico, tornando o processo de criação eficiente e direto.
2
Step 2
Personalize Elementos da Marca
Aplique suas diretrizes de marca diretamente na plataforma incorporando seu logotipo, cores da marca e fontes. Isso garante que cada vídeo de treinamento mantenha uma aparência e sensação consistentes em toda a sua franquia.
3
Step 3
Adicione Legendas para Acessibilidade
Melhore a acessibilidade e a compreensão para todos os novos franqueados gerando automaticamente legendas precisas. Isso garante uma comunicação clara e apoia diversas necessidades de aprendizagem em toda a sua rede.
4
Step 4
Exporte para Treinamento Consistente
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos e proporções adequados para seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) ou plataformas internas, garantindo uma entrega de treinamento consistente em toda a sua rede de franquias.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e motive o público com vídeos motivacionais

Produza vídeos inspiradores para treinamento de liderança ou construção de cultura de franquia, promovendo uma equipe forte e unificada.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda na criação de vídeos de treinamento consistentes para franquias?

A HeyGen atua como um gerador de vídeos avançado por IA, permitindo que proprietários de franquias produzam vídeos de treinamento consistentes de forma eficiente. Ao simplesmente inserir um roteiro, você pode aproveitar avatares de IA e a tecnologia de Texto-para-vídeo para garantir uma mensagem uniforme e de qualidade em todas as localidades da franquia. Isso simplifica a criação de processos de treinamento repetíveis para novos franqueados.

A HeyGen pode ajudar a alcançar a criação de conteúdo de treinamento escalável para franquias?

Com certeza. A HeyGen capacita as franquias a escalar a criação de conteúdo de treinamento sem esforço, transformando materiais extensos em vídeos de treinamento envolventes. Com modelos personalizáveis e avatares de IA, as empresas podem desenvolver e implantar rapidamente vídeos de treinamento corporativo atraentes que aumentam o engajamento para novos franqueados e funcionários existentes.

Quais recursos a HeyGen oferece para manter diretrizes de marca em vídeos de treinamento?

A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que os usuários integrem logotipos da empresa, cores específicas e fontes personalizadas em seus vídeos de treinamento. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com suas diretrizes de marca, criando uma experiência visual profissional e coesa. Além disso, recursos como legendagem e geração de narração melhoram ainda mais a qualidade da produção de vídeo.

A HeyGen é uma solução econômica para desenvolver vídeos de treinamento corporativo?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos de treinamento altamente econômico, reduzindo significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção de vídeo tradicional. Ela permite que as empresas criem rapidamente vídeos de treinamento corporativo profissionais que podem ser facilmente integrados a qualquer Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS), otimizando todo o fluxo de trabalho de treinamento em vídeo.

