Crie um vídeo instrucional conciso de 1 minuto, projetado para potenciais proprietários de franquias, mostrando como é fácil implementar treinamento escalável para franqueados usando geração de vídeo por IA. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com sobreposições de texto na tela destacando os principais benefícios, acompanhado por uma narração clara e confiante. Este vídeo demonstrará o poder do recurso de texto para vídeo do HeyGen para transformar rapidamente manuais de treinamento em conteúdo envolvente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animado de 90 segundos direcionado a novos funcionários corporativos para otimizar sua experiência inicial de integração. Empregue um estilo visual acolhedor e profissional, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar informações chave da empresa com uma narração amigável e articulada. O áudio deve ser claro e encorajador, guiando os novos contratados pelos passos essenciais sem sobrecarregá-los.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial abrangente de 2 minutos para gerentes de franquia, ilustrando como personalizar vídeos de integração de forma eficaz usando uma ferramenta robusta de criação de vídeos. O design visual deve ser brilhante e envolvente, incorporando capturas de tela da interface da plataforma para guiar os usuários na seleção de modelos e opções de personalização, complementado por uma narração energética e instrutiva. Destaque a versatilidade dos "Modelos e cenas" do HeyGen para personalizar conteúdo rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um cenário onde um franqueado precisa introduzir rapidamente um novo produto ou serviço. Crie um vídeo explicativo de 45 segundos para clientes, demonstrando os benefícios do produto com uma estética limpa e moderna e imagens vibrantes do produto. O áudio deve apresentar uma voz amigável e autoritária gerada pelo recurso de geração de narração do HeyGen, garantindo uma marca consistente em todos os esforços de geração de vídeo por IA, mesmo sem um apresentador humano.
Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração para Franquias

Crie vídeos de integração envolventes, consistentes e escaláveis para sua rede de franquias, garantindo que cada novo membro receba treinamento premium com IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece a partir do Roteiro
Comece escolhendo entre diversos modelos de vídeo ou colando seu roteiro de treinamento para aproveitar nosso recurso de texto para vídeo para criação rápida de conteúdo.
2
Step 2
Adicione um Avatar de IA e Narração
Dê vida ao seu conteúdo com avatares de IA realistas que transmitem sua mensagem de forma profissional, completos com geração de narração de som natural em vários idiomas.
3
Step 3
Personalize com Sua Marca
Garanta a consistência da marca em toda a sua rede de franquias aplicando seus controles de marca exclusivos, incluindo logotipos, cores e mídia específica de nossa biblioteca.
4
Step 4
Exporte para Treinamento Escalável
Finalize seus vídeos de integração e exporte-os em vários formatos de proporção, prontos para serem distribuídos para treinamento escalável e consistente de franqueados em todas as localidades.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos de Treinamento Complexos

.

Transforme procedimentos operacionais complexos e padrões de marca em lições de vídeo claras e fáceis de entender, impulsionadas por IA, para uma adaptação mais rápida dos franqueados.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração para franquias?

O HeyGen capacita o treinamento eficiente e escalável de franqueados transformando texto em vídeos profissionais gerados por IA. Nossa plataforma simplifica o processo de produção de vídeos, permitindo que você personalize facilmente vídeos de treinamento com avatares de IA e modelos de vídeo prontos para uso, tornando os vídeos de integração acessíveis e consistentes em todas as localidades.

O HeyGen pode gerar vídeos de integração envolventes a partir de texto simples?

Com certeza. O HeyGen utiliza tecnologia avançada de texto para vídeo e avatares de IA realistas para criar vídeos de integração atraentes. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gerará vídeos profissionais completos com geração de narração natural, eliminando a produção de vídeo complexa.

Como posso garantir que a marca da minha franquia seja consistente nos vídeos de integração do HeyGen?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre perfeitamente o logotipo, as cores e os elementos visuais específicos da sua franquia em cada vídeo de treinamento. Isso garante que todos os seus vídeos de integração mantenham uma identidade de marca consistente e profissional, reforçando sua imagem corporativa.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para simplificar a criação de vídeos para integração de funcionários?

O HeyGen é uma ferramenta abrangente de criação de vídeos projetada para facilidade de uso. Inclui recursos técnicos como avatares de IA, texto para vídeo a partir de roteiro, geração de narração e até suporta gravação de tela e uma rica biblioteca de mídia, tornando a produção de vídeos de integração de funcionários simples e eficaz sem exigir habilidades técnicas extensas.

