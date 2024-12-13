O HeyGen é uma ferramenta abrangente de criação de vídeos projetada para facilidade de uso. Inclui recursos técnicos como avatares de IA, texto para vídeo a partir de roteiro, geração de narração e até suporta gravação de tela e uma rica biblioteca de mídia, tornando a produção de vídeos de integração de funcionários simples e eficaz sem exigir habilidades técnicas extensas.