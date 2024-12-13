Gerador de Vídeo de Mensagem do Fundador: Entregue Mensagens Autênticas com IA

Entregue mensagens de vídeo impactantes com avatares de IA, engajando seu público e aprimorando a comunicação corporativa sem filmagens complexas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para cativar potenciais clientes antenados em tecnologia, imagine um vídeo de marketing dinâmico e moderno de 45 segundos para o lançamento de um novo produto, caracterizado por gráficos nítidos e uma trilha sonora animada e futurista. Potencialize a história do seu produto gerando toda a apresentação a partir do seu roteiro com a funcionalidade eficiente de "Texto para vídeo a partir do roteiro" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo rápido e informativo de 30 segundos anunciando um marco importante da empresa para clientes existentes e a comunidade em geral requer um estilo visual amigável e uma narração confiante e clara. Acelere a criação deste vídeo impactante selecionando entre os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para combinar perfeitamente com a estética e a mensagem da sua marca.
Prompt de Exemplo 3
Para equipes internas e novos contratados, um vídeo de treinamento de 60 segundos explicando uma funcionalidade complexa de software em um estilo visual limpo e diagramático com um tom de áudio útil e encorajador é essencial. Aproveite a poderosa "Geração de narração" da HeyGen para narrar as instruções passo a passo, garantindo clareza e engajamento em cada módulo de aprendizado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Mensagem do Fundador

Crie mensagens impactantes do fundador sem esforço usando IA. Transforme seu texto em mensagens de vídeo profissionais e com marca usando avatares de IA, perfeitas para comunicação corporativa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole sua mensagem escrita no editor. Nossa plataforma utiliza Texto para vídeo a partir do roteiro para converter automaticamente seu texto em fala com som natural, pronta para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar você ou sua marca. Encontre a persona digital perfeita que se alinha com sua mensagem e público.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Eleve o profissionalismo do seu vídeo incorporando a identidade da sua empresa. Use os controles de Branding (logotipo, cores) para garantir que sua mensagem se alinhe visualmente com as diretrizes da sua marca.
4
Step 4
Exporte Sua Mensagem de Vídeo
Finalize seu poderoso vídeo de mensagem do fundador. Exporte facilmente sua criação de alta qualidade, otimizada com redimensionamento de proporção e exportações, perfeita para mensagens de vídeo impactantes em todos os seus canais de comunicação.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione a Comunicação Interna e o Treinamento

Fundadores podem entregar mensagens de vídeo internas impactantes e materiais de integração, aumentando o engajamento dos funcionários e a comunicação corporativa com IA.

Como a HeyGen simplifica a criação de um vídeo de mensagem de CEO com IA?

A HeyGen capacita empresas a produzir vídeos de mensagem de CEO com IA de forma impactante e sem esforço. Basta digitar seu roteiro, selecionar um avatar de IA que reflita sua marca, e a tecnologia de texto para vídeo da HeyGen gera uma mensagem de vídeo polida, ideal para comunicação corporativa.

Que tipo de mensagens de vídeo posso criar com o gerador de vídeo de IA da HeyGen?

Com o avançado gerador de vídeo de IA da HeyGen, você pode produzir diversas mensagens de vídeo, desde campanhas de marketing envolventes até vídeos de treinamento abrangentes. Nossa plataforma utiliza a funcionalidade de texto para vídeo e modelos personalizáveis para agilizar a criação de conteúdo para várias necessidades empresariais.

A HeyGen pode personalizar avatares de IA para combinar com nossa marca para comunicação corporativa?

Sim, a HeyGen oferece controles de branding robustos que permitem integrar o logotipo e as cores da sua empresa nos vídeos. Você pode escolher entre uma variedade de avatares de IA profissionais e personalizar elementos para garantir que sua comunicação corporativa mantenha uma identidade de marca consistente.

Com que rapidez posso transformar texto em um vídeo profissional usando a HeyGen?

A plataforma intuitiva da HeyGen permite a rápida conversão do seu roteiro em um vídeo profissional usando a poderosa tecnologia de texto para vídeo. Basta inserir seu texto, selecionar entre vozes de IA de alta qualidade, e a HeyGen cuida da geração, acelerando significativamente o processo de criação de vídeo.

