536/2000

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo cativante de 30 segundos para redes sociais voltado para criadores de conteúdo e profissionais de marketing, demonstrando "estruturas de fundação" inovadoras para vídeos envolventes nas redes sociais. A estética visual deve ser impactante e altamente energética, apresentando avatares de IA do HeyGen em diversos cenários modernos, otimizados para diferentes plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações, acompanhado por uma trilha sonora moderna e animada. O vídeo deve chamar a atenção e estimular a criatividade, encorajando os espectadores a criar seu próprio conteúdo viral.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um segmento educacional abrangente de 60 segundos para educadores e treinadores corporativos, simplificando a "estrutura de fundação" de um conceito complexo, como princípios arquitetônicos ou noções básicas de programação. A apresentação visual deve ser elegante e profissional, incorporando explicações animadas e texto na tela, facilmente criados aproveitando o recurso de texto para vídeo do HeyGen para geração de conteúdo sem interrupções, garantindo uma experiência de aprendizado clara e envolvente para o público.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo profissional perspicaz de 40 segundos direcionado a entusiastas de tecnologia e desenvolvedores, detalhando a "estrutura de fundação" subjacente de uma API de geração de vídeo de ponta. Empregue um estilo visual futurista e minimalista, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen para explicar visualmente componentes técnicos complexos de maneira acessível. A narrativa deve ser direta e informativa, destacando a inovação e o poder da criação automatizada de vídeos para comunicação técnica.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o criador de vídeos de estrutura de fundação

Construa vídeos robustos e envolventes desde o início usando ferramentas intuitivas de IA, garantindo uma mensagem clara e impactante sempre.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Roteiro
Comece redigindo o roteiro completo do seu vídeo. Utilize o poderoso recurso de texto para vídeo para converter instantaneamente sua narrativa em uma série de cenas estruturadas, estabelecendo a base principal do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador na tela, adicionando um elemento humano profissional e envolvente para entregar seu conteúdo de forma consistente ao longo do seu vídeo estruturado.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca e Mídia
Melhore a coerência e a identidade do seu vídeo aplicando seus Elementos de Marca, como logotipos e cores personalizadas. Integre mídia relevante da biblioteca para reforçar visualmente sua mensagem estruturada.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Estruturado
Revise o fluxo e a estrutura do seu vídeo, garantindo que cada segmento esteja alinhado com seus objetivos. Finalize exportando seu vídeo concluído, escolhendo as resoluções desejadas e redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.

Casos de Uso

Esclareça Conceitos Técnicos Complexos

Transforme tópicos técnicos ou fundamentais complexos em vídeos explicativos claros e compreensíveis, melhorando a compreensão para todos os espectadores.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a produção criativa de vídeos?

O HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos com IA e motor criativo, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos envolventes sem esforço. Sua plataforma intuitiva e extensos modelos de vídeo simplificam todo o processo de criação de vídeos, ideal para campanhas de marketing ou vídeos explicativos.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos profissionais com avatares de IA?

Com certeza. O HeyGen permite que você integre avatares de IA realistas em seus vídeos profissionais, aumentando o engajamento e a consistência da marca. Você pode personalizá-los ainda mais com seus Elementos de Marca, completos com geração de narração natural e legendas automáticas.

Que tipo de conteúdo posso criar usando o criador de vídeos com IA do HeyGen?

Com o criador de vídeos com IA do HeyGen, você pode automatizar a criação de vídeos para uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos envolventes para redes sociais, cursos educacionais informativos e vídeos promocionais impactantes. A plataforma também suporta redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em várias plataformas.

Como o HeyGen garante que a identidade da minha marca seja mantida em vídeos gerados por IA?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você integre perfeitamente seus Elementos de Marca, incluindo animação de logotipo, em seus vídeos. Você pode personalizar modelos e cenas diretamente em nosso editor de vídeo online para manter uma presença de marca consistente e profissional.

