A HeyGen torna a atualização de materiais de treinamento de segurança de empilhadeiras sem esforço. Com texto-para-vídeo a partir de scripts, você pode rapidamente revisar módulos para treinamento de atualização ou novas diretrizes de segurança, garantindo que sua equipe sempre tenha acesso a informações atuais e relevantes para a segurança de empilhadeiras.