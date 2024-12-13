Crie um vídeo de receita vibrante de 30 segundos mostrando um smoothie de café da manhã rápido e saudável, projetado para cozinheiros caseiros conscientes da saúde que buscam uma preparação de refeição eficiente. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com uma trilha sonora moderna e animada, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para guiar os espectadores em cada etapa e a geração de Narração para instruções claras.

