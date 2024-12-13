Sim, o HeyGen é um poderoso criador de vídeos de IA adaptável para diversos vídeos de treinamento de segurança, incluindo segurança alimentar. Ele utiliza avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo para converter rapidamente roteiros em vídeos profissionais, simplificando a criação de conteúdo sem a necessidade de habilidades complexas de produção de vídeo.